Keine Punkte für den FC Denzlingen nach Fair-Play-Geste

Fabian Amrhein und der FC Denzlingen verpassten einen Punktgewinn beim Karlsruher SC II knapp. – Foto: Achim Keller

Der FC Denzlingen hat es verpasst nachzulegen: Eine Woche nach dem spektakulären 4:3 gegen Hollenbach unterliegt der Aufsteiger in der Fußball-Oberliga beim Karlsruher SC II knapp mit 0:1.

Die Partie auf dem Nebenplatz des Karlsruher Wildparkstadion hatte noch nicht so richtig Fahrt aufgenommen, da war sie wieder für längere Zeit unterbrochen: KSC-Spieler Joshua Geyer verletzte sich schwer, der 19-Jährige verdrehte sich in einem Laufduell mit Sandro Rautenberg den Fuß. "Der Torwart war bereits geschlagen, Sandro hat den Ball dennoch ins Aus geschlagen. Das war eine bemerkenswerte Szene", so FCD-Coach Marco Dufner. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.