Keine Punkte für den FC Denzlingen nach Fair-Play-Geste
Die Partie auf dem Nebenplatz des Karlsruher Wildparkstadion hatte noch nicht so richtig Fahrt aufgenommen, da war sie wieder für längere Zeit unterbrochen: KSC-Spieler Joshua Geyer verletzte sich schwer, der 19-Jährige verdrehte sich in einem Laufduell mit Sandro Rautenberg den Fuß. "Der Torwart war bereits geschlagen, Sandro hat den Ball dennoch ins Aus geschlagen. Das war eine bemerkenswerte Szene", so FCD-Coach Marco Dufner. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.