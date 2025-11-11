Keine Punkte beim Kampfspiel gegen Altenstadt

Trotz großem Kampf zog unsere zweite Mannschaft im Duell gegen das Spitzenteam aus Altenstadt den Kürzeren und verlor schlussendlich verdient mit 0:2. Auf tiefem Geläuf im heimischen Fußballpark entwickelte sich von Beginn an ein Kampfspiel mit vielen Zweikämpfen und wenig spielerischem Glanz. Oft wurde mit langen Bällen agiert, welche die Staiger Defensiv aber resolut klären konnten. So hatten die erfahrenen Gäste zwar mehr Spielanteile, taten sich allerdings auf dem nassen Untergrund im offensiven Kombinationsspiel ebenso schwer wie die Staiger Jungs, die sich zunächst aufs Verteidigen konzentrierten. Dieser Matchplan ging auch sehr gut auf, bis kurz vor der Pause eine kleine Unachtsamkeit direkt bestraft wurde und zum 0:1 für Altenstadt führte. In der zweiten Hälfte dasselbe Bild: Viele Zweikämpfe und wenige Torraumszenen. Der SCS war indes weiter vielbeinig in der Defensive und hatte vorne die Möglichkeiten durch Standards, welche leider nicht den Weg ins Tor fanden. Als der Sportclub zur Schlussoffensive ansetzen wollte, kam es zur Entscheidung des Spiels. Die Altenstädter spielten gut durchs Zentrum und der Steckball fand den Stürmer, der zum 0:2 einschob. Staig gab sich weiterhin nicht auf und versuchte engagiert nach vorne zu spielen – ein eigener Treffer blieb Ihnen aber an diesem Tag verwehrt. Die kämpferische Leistung hat beim Staiger Team 2 abermals gepasst, sodass man darauf sicherlich aufbauen kann. Wenn dann noch die Genauigkeit in der Offensive und der absolute Wille auf den Torerfolg dazu kommt, kann die Staiger Zweite gegen jeden Gegner was holen.