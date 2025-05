Keine Punkte bei erstarkten Schnaitheimern!

Am Sonntag traf man auf die „Zweite“ der TSG Schnaitheim. Zwar konnte man in der 24.Minute durch Alexander Poferl verdient mit 0:1 in Führung gehen, doch insgesamt hatte man ab dort mit der starken Schnaitheimer Offensive mit ihren schnellen Stürmern sehr viele Probleme. Der Ausgleich in der 32.Minute war nur folgerichtig und auch das 2:1 nur drei Minuten später fiel erneut nach einem langen Ball. Allerdings muss man auch betonen, dass das 1:1 aus einer klaren Abseitsstellung fiel, so dass es eigentlich nicht hätte zählen dürfen. Das 3:1 fiel dann nach einem katastrophalen Fehlpass in der eigenen Hintermannschaft und stellte auch gleichzeitig den Pausenstand dar. Nach der Halbzeit und einigen personellen Wechseln kam man gestärkt ins Spiel und machte durch Philipp Haas auch den Anschlusstreffer zum 3:2. Das 4:2 fiel dann aber erneut zu einfach, denn man passte bei einem Abstoß des gegnerischen Torhüters nicht auf und fing sich so den Treffer. Bis zum Ende der Partie versuchte man noch einmal alles, auch nach einem Feldverweis gegen die TSG, doch es fehlte am Ende dann auch etwas das Glück, um nochmals ins Spiel zu kommen. Alles in allem aber auch ein verdienter Sieg der Heimelf.