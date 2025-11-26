Keine Punkte auswärts für Team 2

PTSV Jahn Freiburg – VfR Hausen II 3:1 (1:0)

Die zweite Niederlage …

… in Folge musste Team 2 hinnehmen. Auf dem sehr rutschigen Kunstrasen beim PTSV rutschte unsere Verbandsligareserve sprichwörtlich aus – am Ende auch völlig verdient. Die Startphase der Möhlinkicker war gut, aber da hinein platzte früh das 1:0. Die Freiburger eroberten sich die Kugel, Kapitän Fabian Kunitzky legte ab auf Philipp Meyer, der flach vollstreckte (3.). Die Gastgeber hatten die Partie im Griff, eine höhere Pausenführung war locker drin. Mit dem 1:0 war der VfR also noch aussichtsreich im Rennen. Im Angriff ging aber leider viel zu wenig, um PTSV Jahn ernsthaft in Bedrängnis zu bringen.

In der 70. Spielminute das 2:0 und die Vorentscheidung. Die Gastgeber kamen über die rechte Seite, der Ball zu Nils Janz. Der zog flach ab, VfR-Keeper Marvin Mettenberger parierte gut, aber im Nachsetzen schaltete Anselm Frucht am schnellsten und vollendete den Angriff.

Minute 77: Hausen kam noch einmal zurück in die Partie. Nach einem Foul an Enes Bozkurt gab es einen Freistoß. Jonas Gutgsell, der ein starkes Spiel machte, nahm sich der Sache an. Vom linken Sechzehnereck zirkelte er das Spielgerät zum 2:1 ins Netz.

Fünf Minuten danach (82.) war das Match mit dem 3:1 dann doch endgültig entschieden. Fabian Kunitzky mit seiner zweiten Vorarbeit, ein Defensivspieler von Hausen mit einer unglücklichen Aktion, und Max Tritschler profitierte davon. Ein nach der Begegnung arg zerknirschter VfR-Kapitän Nick Gladrow sprach von einer sehr schwachen Gesamtleistung. Gegen den PSV Freiburg muss nun am Sonntag in der Möhlinarena eine ganz klare Leistungssteigerung kommen.

Tore:

1:0 (3.) Philipp Meyer (Fabian Kunitzky)

2:0 (70.) Anselm Frucht (Nils Janz)

2:1 (77.) Jonas Gutgsell (Enes Bozkurt)

3:1 (82.) Max Tritschler (Fabian Kunitzky)

Aufstellung VfR Hausen II:

Mettenberger, Manjang, Bozkurt (90. Enea), Soumahoro, Mutlu (90. Schmitt), Gutgsell, Ablaß, Badalli, Bangoura (63. Mazlum), Cham, Gladrow (C).

Zuschauer: 50

Schiedsrichter: Dennis Häringer (FV Sasbach)

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)