Keine Punkte aus Amtzell

Alex Briechle setzt sich durch – Foto: Mark Zengerle

Herren 26. Spieltag:

SG SV Amtzell II – SGM Beuren/Rohrdorf II 3:1

Die SGM Beuren/Rohrdorf II war am Sonntag zu Gast bei der SG SV Amtzell II und musste sich nach einer umkämpften Partie mit 3:1 geschlagen geben. Vor allem in der zweiten Halbzeit machte sich die warme Mittagssonne bemerkbar, wodurch die Kräfte der Gäste zunehmend nachließen.

Die Anfangsphase gehörte zunächst den Gastgebern aus Amtzell, die sich einige gute Chancen erspielten, diese jedoch mehrfach ungenutzt ließen. Aber auch die SGM kam immer wieder gefährlich vors Tor – vor allem durch Abschlüsse aus der zweiten Reihe. Entweder fehlte jedoch die Genauigkeit oder der gegnerische Torhüter war zur Stelle.

In der 26. Minute zeigte Spielertrainer Patryk Prinz, wie es geht: Nach einer sauber herausgespielten Aktion über die rechte Seite blieb er vor dem Tor ruhig und schob den Ball zur 1:0-Führung am Keeper vorbei ins Netz. Danach entwickelte sich bis zur Pause ein ausgeglichenes Spiel ohne klare Vorteile auf einer Seite.

Umso ärgerlicher war der Ausgleich kurz vor dem Halbzeitpfiff. Nach einer Standardsituation konnte die SGM-Abwehr den Ball nicht entscheidend klären, der Ball kullerte durch den Strafraum und ein Amtzeller Spieler musste in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nur noch einschieben – 1:1 in der 45.+1 Minute.

Nach der Pause kam Amtzell deutlich besser aus der Kabine und erhöhte den Druck. In der 65. Minute drangen die Gastgeber über die rechte Seite durch. Einen Schuss aus der zweiten Reihe konnte der SGM-Keeper zunächst noch abwehren, doch der Abpraller landete direkt vor den Füßen eines Amtzeller Angreifers, der problemlos zum 2:1 einschob. Kurz darauf fiel auch noch das 3:1.

Von der SGM kam in der zweiten Halbzeit offensiv kaum noch etwas Zwingendes. Mit zunehmender Spielzeit schwanden sichtbar die Kräfte, wodurch Amtzell das Spiel kontrollieren konnte.

Fazit:

Eine ordentliche erste Halbzeit reichte der SGM Beuren/Rohrdorf II am Ende nicht aus. Nach dem unglücklichen Ausgleich kurz vor der Pause verlor die Mannschaft zunehmend den Zugriff auf die Partie, während Amtzell die Chancen in der zweiten Hälfte konsequent nutzte.

Bericht von Lukas Schorer, SGM Beuren/Rohrdorf