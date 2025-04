Keine Punkte am Gründonnerstag

Im Nachholspiel am Gründonnerstag gab es für die Heinz-Elf beim TSV Greding nichts zu holen. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte fielen alle Gredinger Treffer in der zweiten Halbzeit.

Der TuS kam ordentlich in die Partie und hatte durch Moritz Wolfram die erste Chance zu verzeichnen, welche aber Gredings Torhüter Patrick Grabmann zunichtemachte (14.). Nur zwei Zeigerumdrehungen später war es Matthias Kreißelmeier, der einen Freistoß nur knapp neben den linken Pfosten setzte. Auch in der 18. Minute blieb Patrick Grabmann Sieger gegen einen Kopfball von Moritz Wolfram und sicherte so weiterhin die Null für seine Mannen. Die Heimelf war vor allem durch Standardsituationen gefährlich, welche aber allesamt ebenfalls nicht zum Torerfolg führten, sodass ohne Treffer die Seiten gewechselt wurden.

Im zweiten Durchgang übernahmen dann die Schwarzachstädter mehr und mehr das Kommando und bauten Druck auf das Tor von Jens Lindörfer auf. In der 54. Minute mündete das zur 1:0-Führung durch Moritz Rabl, der nach einer Balleroberung von Dominik Wolfsteiner von der linken Außenbahn durch Oliver Holland bedient wurde. Die Kreuzgangstädter hatten sich noch gar nicht richtig geschüttelt, da klingelte es bereits zum zweiten Mal im Kasten von Jens Lindörfer. Fabian Strobel fand eine Lücke und steckte auf Alperen Güclüer, der dem Feuchtwanger Keeper keine Chance ließ. Die Heimelf hatte nun deutlich mehr vom Spiel und nutzte die Fehler der TuS-Elf eiskalt aus. Fabian Strobel war es in der 72. Minute vorbehalten, den Schlusspunkt zu setzen, indem er eine Ecke per Kopf einnickte. Feuchtwangen konnte kaum noch Torraumszenen kreieren, sodass es am Ende beim verdienten 3:0-Erfolg für den TSV Greding blieb.

TuS: Lindörfer - Beck, Scholz (68. Lu.Ruck), Morina (78. Sommerer) – Sindel (68. Flügel), Stark, Hirsch – Kreißelmeier, Bartels – Wörner (46. Wegert), Wolfram (89. Engelhardt).