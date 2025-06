Keine Punkte, aber die Torjägerkanone

Bei Weida fehlte fast die gesamte Defensive. Sowohl Kapitän Dörlitz, als auch die Schmidt-Brüder und Phillip Roy waren im Kyffhäuserkreis nicht dabei. Der Gastgeber führte zur Pause verdient mit 1:0. Für Weida hatte Hugh Graham nach Solo eine gute Möglichkeit, schoss aber Torwartroutinier Wagner in die Arme. Im Gegenzug versenkte Justin Helbing einen Freistoß unhaltbar im Weidaer Tor. Riedel traf für den Gastgeber noch den Pfosten. Zu allem Überfluss musste kurz vor der Pause beim FC Thüringen auch noch Dima Liubchenko verletzt vom Platz, für ihn kam Hasan Nori.Nach der Pause entschied Carsten Kammlott mit einem Doppelpack die Partie für Blau-Weiß. In seinem letzten Spiel erzielte er die Treffer Zwei und Drei für seine Farben. Unter dem Beifall der Zuschauer und beider Mannschaften wurde er in Minute 82 ausgewechselt. Das 4:0 gelang Erik Schneider nach einer Stunde für den Gastgeber. Oliver Peuker hatte nach Zuspiel von Lehmann eine gute Chance, blieb aber in diesem Spiel ohne Torerfolg. Der Weidaer Angreifer holte sich mit 23 Treffern die Torjägerkanone vor Wolanski (Heiligenstadt), der 20 Mal traf. Schon in der letzten Saison war Peuker Torschützenkönig, musste sich den Titel aber damals mit Emilio Heß (Fahner Höhe) teilen. Die Niederlage im letzten Punktspiel schmälert nicht die hervorragende Leistung der Weidaer in der Rückrunde.

Nach elf Siegen in der zweiten Halbserie belegt der FC Thüringen sowohl in der Rückrunde, als auch in der Auswärtstabelle einen überragenden dritten Platz. Zum dritten Mal in Folge wird Weida in der Endabrechnung der Landesliga Vierter. Ein großer Erfolg für die kleine Osterburgstadt. Der Saisonhöhepunkt folgt aber noch, wenn am 27.6. um 18:00 Uhr der Aufsteiger zur 2. Bundesliga Dynamo Dresden auf dem Roten Hügel gastiert. Für dieses Spiel ist schon eine vierstellige Zahl an Eintrittskarten verkauft worden. Das Rennen um den Meistertitel in der Thüringenliga verlief äußerst spannend. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt siegte nach einem 0:1-Pausenrückstand mit 3:1 im Schleizer Fasanengarten und steigt damit in die Oberliga auf.