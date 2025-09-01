Keine Punkte

Auf abschüssigem Grund nahm die erste Mannschaft des TSG Zell u. A. am vergangenen Sonntag drei Auswärtspunkte ins Visier. Leider kam es anders. Gegen die Sportfreunde Jebenhausen unterlagen die Zeller Mannen mit 3:1. Alle drei Gegentore waren Geschenke aus den eigenen Reihen, welche die Heimmannschaft dankend annahmen. Der zwischenzeitliche, sehr ansehnliche Anschlusstreffer per direktem Freistoß von Peter Schwegler brachte zwar wieder einen Funken im Zeller Team hervor. Durch ungenügende Zielstrebigkeit und Klarheit in Pässen und Aktionen konnte der TSG diesen Funken aber leider nicht zu einem Feuer nähren. So war es an diesem Sonntag eine verdiente und bittere Niederlage. An den Defiziten gilt es zu arbeiten. Durch das spielfreie Wochenende haben Mannschaft und Trainer zwei Wochen Zeit, um den TSG in der jungen Saison wieder auf Kurs zu bringen, was mit Sicherheit auch gelingen wird. Dankeschön an alle Fans vor Ort!

N.H.