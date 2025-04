Keine Pflicht, aber Haltung

Denn in Phönix Lübeck trifft Havelse auf eine Mannschaft, die noch mittendrin steckt im Rennen um den Relegationsplatz. Drei Punkte trennen die Norddeutschen von Rang zwei. Der Gegner wird also mit maximaler Spannung, höchster Intensität und der Aussicht auf mehr antreten. Havelse hingegen spielt formal nur noch um die sogenannte „Schaustärke“. Doch genau darin liegt der Reiz.

Dass Havelse die Qualität hat, Spiele wie diese zu gewinnen, steht außer Frage. Dass der Gegner auf dem heimischen Buniamshof schwer zu schlagen ist, ebenso. Und dass sich eine Mannschaft nach einer so herausragenden Saison nicht vorwerfen lassen sollte, sie würde in den letzten Spielen nur noch mit halber Kraft auftreten, versteht sich beinahe von selbst.

Havelse kann an diesem Wochenende nicht viel gewinnen – außer Respekt. Aber den in einer Phase, in der die Pflicht längst erfüllt ist. Wer aufsteigen will, muss auch dann noch liefern, wenn es vermeintlich nichts mehr zu holen gibt. Das Spiel in Lübeck ist der ideale Ort, um zu zeigen: Meisterlich ist nicht nur das, was man erreicht. Sondern auch, wie man sich danach verhält.