Keine Perspektive: Bayern-Talent Licina vor dem Absprung

Im Sommer könnte der FC Bayern ein Talent verlieren. Der Spieler will sich auf höchstem Niveau beweisen, sieht bei den Bayern aber keine Perspektive.

Beim FC Bayern deutet sich ein Abgang im Nachwuchsbereich an. Wie Sky berichtet, könnte Adin Licina den Klub im Sommer verlassen. Der 18 Jahre alte Flügelspieler sieht aktuell keine echte Perspektive an der Säbener Straße und beschäftigt sich daher mit einem Wechsel.

Licina hatte in der vergangenen Sommervorbereitung noch bei den Profis des deutschen Rekordmeisters mittrainiert und galt als großes Talent. Verletzungspech warf ihn jedoch zurück, sodass er in dieser Saison kaum auf sich aufmerksam machen konnte. Zwar nimmt der Flügelspieler mittlerweile wieder am Training unter Vincent Kompany teil, doch ein klarer Plan für seine Zukunft bei den Bayern scheint den Verantwortlichen zu fehlen.