Keine Patzer an der Spitze, Drama in Osterfeld

Der Tabellenzweite SC Buschhausen lässt sich dank des 8:1-Erfolges gegen den VfR Oberhausen II an der Spitze weiterhin nicht abschütteln, bleibt zwei Punkte hinter Spitzenreiter 1. FC Hirschkamp, für den VfR gab es im Abstiegskampf gar nichts zu gewinnen. Je einen Doppelpack für den Zweiten schnürten Josuna Agougno und Amet Zeki.

Auch der 1. FC Hirschkamp als Tabellenführer gab sich am Donnerstagabend keine Blöße, blieb bei einem halben Dutzend eigener Treffer gegen den FC Welheim II sogar ohne Gegentreffer. Mit gleich drei Treffern war David Fojcik bester Schütze des Abends und bleibt sogar noch im Rennen um die Liga-Torjägerkrone - wenn er so weitermacht.

Es war ein dramatisches Spiel zwischen dem BV Osterfeld und dem FC Sterkrade. Zunächst gingen die Gäste durch Lennart Salamon (7.), Maxime-Aurele Finke (10.) und Ali Dogan (14.) früh mit 3:0 in Führung. Die Hausherren kamen allerdings gestärkt aus der Pause und schlugen durch einen doppelten Nico Ljubic (53., 63.) und Timo Mrozek (61.) zurück. In der 73. Minute setzte Soner Karakoc noch einen drauf mit der 4:3-Führung der Heimmannschaft. Doch auch der FC hatte noch einen in der Hinterhand - Finke sorgte kurz vor dem Ende der Partie für den 4:4-Endstand. In der Tabelle verblieben somit beide Vereine auf ihren jeweiligen Plätzen.

Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Tobias Hauner den SV Adler Osterfeld in der 63. Minute in Führung. Glück-Auf Sterkrade konnte daraufhin durch Timo Hendel ausgleichen (75.), bevor Hauner mit seinem zweiten Treffer für die erneuete Führung der Hausherren sorgte (83.). Die 3:1-Entscheidung markierte Okan Demircan in Minute 88. Der SV springt auf Platz sieben. Sterkrade verbleibt auf Rang elf.

Der SV Sarajevo Oberhausen verpasste einen wichtigen Befreiungsschlag im Tabellenkeller. Dabei gingen die Gäste durch Arlind Hasani mit 1:0 in Front (10.). Doch Vahdet Türkmen und Okan Baydar drehten die Partie zugunsten der DJK Arminia Klosterhardt II und brachten die Mannschaft somit auf Rang acht. Der SV verbleibt derweil auf Platz 14.

Der SC Buschhausen II sorgte gegen den VfR Oberhausen für einen überraschenden Punktgewinn. Dabei ging der Favorit durch Julian Birkholz (38.) und Sebastian Stollen (50.) komfortabel mit 2:0 in Führung. Doch die Hausherren gaben sich nicht auf und kamen durch ein Eigentor vom Torschützen Stollen auf 1:2 ran (55.). In der Nachspielzeit war es dann Marvin Jacobs, der tatsächlich noch für den 2:2-Endstand sorgte und den SC somit vom letzten Platz hob.

Mit einem 3:0-Auswärtserfolg beim TSV Safakspor Oberhausen blieb die Spvgg Sterkrade-Nord an der Tabellenspitze dran. Ein Doppelpack von Daniel Markin (21., 67.) und ein Eiegentor sorgten für den wichtigen Dreier der Gäste, die somit weiterhin punktgleich mit Tabellenführer Hirschkamp auf Rang zwei verweilen.