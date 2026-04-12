Keine Partie für Feinschmecker: FC Zell schlägt den FC Wehr

Die Heimbilanz der Stettener war bisher makellos: zehn Spiele, zehn Siege. Diese Erfolgsserie des Tabellenführers auf eigenem Platz ist mit dem Remis gegen Buch gerissen. Erstmals mussten sich die Schützlinge von Trainer Andreas Schatz in dieser Saison zuhause mit einer Punkteteilung zufriedengeben. Ein Makel, den sich die Hausherren selbst zuzuschreiben haben. Denn zunächst schien alles auf Heimsieg Nummer elf hinauszulaufen. Bleon Selmani, der den TuS bereits in Führung geschossen hatte (35.), legte in der 51. Minute das 2:0 nach. Aber die Gäste wehrten sich. Die Chance durch Tim Birkenheiers Pfostentreffer stärkte den Mut der Bucher, die nun gefährlicher in der Offensive agierten. Der flinke Stürmer Brooklyn Lehmann, in bestechender Form, ließ sich schließlich nicht zweimal bitten und sorgte mit seinen beiden Treffern (65., 79.) zum 2:2-Ausgleich für Bucher Glücksgefühle. "Da müssen sich die Jungs mal Gedanken machen. Es geht nicht, wenn man diese Spiele zu locker nimmt", fand TuS-Trainer Andreas Schatz klare Worte. Sein Gegenüber Daniel Pietzke durfte dagegen zufrieden konstatieren: "Wir haben nach dem 0:2 taktisch umgestellt. Lange Bälle auf Brooklyn Lehmann waren unser Rezept."

Tore: 1:0, 2:0 beide Selmani (35., 51.), 2:1, 2:2 beide Lehmann (65., 79.).