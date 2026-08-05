Keine Panik nach Ansbachs Fehlstart, aber: »So wird`s nicht reichen« Nach zwei deutlichen Auftaktpleiten in der Regionalliga sind die 09er auch im Pokal rausgeflogen von Mathias Willmerdinger · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

09-Keeper Heiko Schiefer musste in Liga und Pokal bereits elfmal hinter sich greifen. – Foto: Siegfried Rebhan

0:4 zuhause gegen Wacker Burghausen, 1:4 in Memmingen, und das Pokal-Aus am gestrigen Dienstagabend beim Bayernligisten SpVgg Weiden: Die SpVgg Ansbach hat einen ganz schwachen Saisonstart hingelegt, das hatte man sich in der mittelfränkischen Bezirkshauptstadt ganz anders vorgestellt. Warum läuft`s bislang so gar nicht? Eine Spurensuche.

Elf Gegentore in drei Pflichtspielen, man muss wahrlich kein großer Fußballexperte sein, um zu erahnen, wo in Ansbach aktuell der Schuh drückt. In Sachen Defensivverhalten ist das bisher kein Regionalliga-Niveau, was die 09er da anbieten. "Die Stimmung ist natürlich gedrückt. Das hätten wir uns gänzlich anders vorgestellt, keine Frage. Wir brauchen gar nicht zu sehr ins Detail gehen und jedes Spiel für sich betrachten. Wenn wir uns den Gegentorschnitt anschauen, muss man klar sagen: So wird`s nicht reichen!", redet Ansbachs Sportlicher Leiter Christoph Hasselmeier nicht lange um den heißen Brei herum und benennt das Kind beim Namen: "Wir waren in keinem der drei Spiele deutlich unterlegen. Aber die Art und Weise, wie wir Gegentore bekommen, das geht nicht. Unsere Gegner müssen ja kaum Aufwand betreiben, um zum Torerfolg zu kommen. Das müssen wir schleunigst in den Griff bekommen - und daran werden wir intensiv arbeiten."

Ansbachs Sportlicher Leiter Christoph Hasselmeier (vorne rechts) kann mit dem Start nicht zufrieden sein. – Foto: Kurt Botsch







Dafür haben die 09er nun zehn Tage Zeit. Denn die nächste Ligapartie steigt erst am Freitag, den 14. August beim ebenfalls schwach gestarteten VfB Eichstätt. Am kommenden Wochenende haben die Ansbacher spielfrei. Aufgrund des Fehlstarts wird aber nichts am Ablauf geändert. "Die Mannschaft trainiert bis Freitag weiter, dann ist das Wochenende frei. Ich denke, das ist in unserer Situation ganz gut, ein bisschen die Köpfe freizubekommen. Ab Montag greifen wir dann wieder voll motiviert an", so Hasselmeier. So wirklich einen Reim auf den schleppenden Start kann sich der ehemalige Jugendspieler des FC Bayern nicht machen: "Nach einer sehr ordentlichen Vorbereitung sind wir eigentlich sehr optimistisch gewesen."



Grundsätzlich stellen die Mittelfranken aufgrund des Fehlstarts aber keineswegs das große Ganze schon in Frage, wie Hasselmeier abschließend betont: "Wir sind von unserem Weg weiterhin absolut überzeugt und werden den auch konsequent weitergehen."



