Keine Panik in Augsburg, aber: »Müssen raus aus dem Loch«



Es kommt derzeit viel zusammen beim TSV Schwaben Augsburg. Viele Ausfälle, kein Spielglück - da ist eine Negativserie vorprogrammiert. "Klar, wenn man auf die Tabelle schaut und unsere Punkteausbeute sieht, dann ist das alles andere als optimal. Wir befinden uns in einer schwierigen Phase. Wir erspielen uns zwar Chancen, bringen aber derzeit den Ball nicht über die Linie. Ganz wichtig ist es jetzt, die Ruhe zu bewahren. Wir ziehen alle an einem Strang und müssen gemeinsam raus aus dem Loch", versucht Sportdirektor Max Wuschek die Reihen zu schließen.



Der 33-Jährige, der trotz seines jungen Alters in seiner Funktionärslaufbahn schon einiges erlebt hat, erklärt mit Nachdruck: "Es gibt keinen Grund zur Panik. Wir vertrauen der Mannschaft und dem Trainerteam und sind optimistisch, dass wir schnell unsere Punkte sammeln werden. Am besten schon am morgigen Freitag in Buchbach. Auch wenn wir freilich wissen, dass es eine sehr unangenehme Aufgabe wird. Die Buchbacher sind enorm heimstark. Trotzdem wollen wir unbedingt die ersten Zähler einfahren. Die Qualität dazu haben wir, auch wenn wir derzeit viele Ausfälle zu beklagen haben."



Personalien TSV Schwaben Augsburg: Die langzeitverletzten und schmerzlich vermissten Marco Greisel, Jonas Greppmeir, Nicola della Schiava, Lukas Gerlspeck und Arda Yücel sind weiterhin außen vor. Auch Ersatztorwart Elias Rogg fällt wegen eines gebrochenen Daumens aus. Zumindest die Hoffnung groß, dass Dennis Ruisinger wieder in den Kader zurückkehrt. Zudem sollte Elias Herzig wieder zur Verfügung stehen. Ein Fragezeichen steht noch hinter den Einsätzen von Mark Radoki und Marco Luburic.