Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligavorschau
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Durch eine schwierige Phase müssen gerade Lukas Ramser (Mitte) und der TSV Schwaben Augsburg. – Foto: Imago Images
Keine Panik in Augsburg, aber: »Müssen raus aus dem Loch«
Freitag - 5. Spieltag: Punktlose "Schwabenritter" gastieren beim TSV Buchbach
Der TSV Schwaben Augsburg ist in die Saison gestolpert: Vier Pleiten aus den ersten vier Ligaspielen in der Regionalliga Bayern. Dazu das Pokal-Aus beim Bayernligisten TSV Landsberg. Es gab schon gemütlichere Zeiten rund ums Ernst-Lehner-Stadion. Es droht ein stürmischer Herbst. Linderung könnte ein Erfolgserlebnis am morgigen Freitag zu Gast beim TSV Buchbach bringen.
Es kommt derzeit viel zusammen beim TSV Schwaben Augsburg. Viele Ausfälle, kein Spielglück - da ist eine Negativserie vorprogrammiert. "Klar, wenn man auf die Tabelle schaut und unsere Punkteausbeute sieht, dann ist das alles andere als optimal. Wir befinden uns in einer schwierigen Phase. Wir erspielen uns zwar Chancen, bringen aber derzeit den Ball nicht über die Linie. Ganz wichtig ist es jetzt, die Ruhe zu bewahren. Wir ziehen alle an einem Strang und müssen gemeinsam raus aus dem Loch", versucht Sportdirektor Max Wuschek die Reihen zu schließen.
Der 33-Jährige, der trotz seines jungen Alters in seiner Funktionärslaufbahn schon einiges erlebt hat, erklärt mit Nachdruck: "Es gibt keinen Grund zur Panik. Wir vertrauen der Mannschaft und dem Trainerteam und sind optimistisch, dass wir schnell unsere Punkte sammeln werden. Am besten schon am morgigen Freitag in Buchbach. Auch wenn wir freilich wissen, dass es eine sehr unangenehme Aufgabe wird. Die Buchbacher sind enorm heimstark. Trotzdem wollen wir unbedingt die ersten Zähler einfahren. Die Qualität dazu haben wir, auch wenn wir derzeit viele Ausfälle zu beklagen haben."
Personalien TSV Schwaben Augsburg: Die langzeitverletzten und schmerzlich vermissten Marco Greisel, Jonas Greppmeir, Nicola della Schiava, Lukas Gerlspeck und Arda Yücel sind weiterhin außen vor. Auch Ersatztorwart Elias Rogg fällt wegen eines gebrochenen Daumens aus. Zumindest die Hoffnung groß, dass Dennis Ruisinger wieder in den Kader zurückkehrt. Zudem sollte Elias Herzig wieder zur Verfügung stehen. Ein Fragezeichen steht noch hinter den Einsätzen von Mark Radoki und Marco Luburic.