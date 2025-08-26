Keine Panik bei der SpVgg SV Weiden – Sibler vor Comeback

Trotz der mauen Ergebnisse zuletzt ist Weidens Cheftrainer Michael Riester weit davon entfernt, von einem Fehlstart, geschweige denn von einer sportlichen Krise zu sprechen. So betont er vor dem kommenden Auswärtsspiel beim Tabellennachbarn SSV Jahn Regensburg II (Samstag, 16 Uhr): „Ich denke schon, dass das Spiel einen richtungsweisenden Charakter hat. Aber egal wie das Spiel endet, ist es kein Fehlstart.“ Und weiter: „Wir hätten bis dato jedes Spiel gewinnen können, haben aber zu oft Lehrgeld durch individuelle Fehler bezahlen müssen oder sind dadurch unnötig in Rückstand geraten.“



Auch spricht Riester von einem laufenden „Prozess mit vielen jungen und einheimischen Spielern, an den wir im Trainerteam und als Verein fest glauben und vertrauen“. Durch dieses Vertrauen sei die Stimmung innerhalb der Mannschaft weiterhin hervorragend. „Genauso wie die Einstellung und das Bewusstsein der Spieler über unsere Situation.“ Der 42-Jährige ist überzeugt davon, dass der Knoten wieder platzen wird: „Daher ist auch der Erfolg in Form eines Dreiers nicht weit entfernt.“



Dem so wichtigen Auftritt in Regensburg – eine Niederlage würde das Abrutschen in die Abstiegszone bedeuten – blickt Michael Riester positiv entgegen: „Wir haben gute Erinnerungen an das letzte Auswärtsspiel beim Jahn in diesem Jahr.“ Ein Doppelpack von Christoph Sibler bescherte Weiden im April einen mühsamen 2:1-Sieg. „Wir gehen nach einer sicherlich richtig guten Trainingswoche und mit einem vollbesetzten Kader in dieses Spiel.“



Die Spielpause dürfte den Nordoberpfälzern gutgetan haben – um den Kopf frei zu bekommen und frische Kräfte zu tanken, aber auch, da sich die angeschlagenen Spieler regenerieren konnten. Generell sieht es in personeller Hinsicht wieder besser aus als zuletzt. Moritz Zeitler hat seine Rotsperre abgesessen und half am Wochenende bereits im Bezirksligateam aus. Auch der von einer Arbeitsreise zurückgekehrte und zuvor „gut aufspielende“ Niklas Lang ist wieder an Bord. Sein Comeback nach langer Ausfallzeit könnte der angesprochene Christoph Sibler geben. Der 24-jährige Abwehrmann machte Ende April gegen Hof sein letztes Spiel. Eine gefühlte Ewigkeit ist das her. „Chris ist wieder schmerzfrei und konnte über zwei volle 90 Minuten in der U23 Spielpraxis sammeln. Er wird uns mit seiner mentalen und körperbewussten Spielweise guttun“, freut sich Riester über seine Rückkehr.