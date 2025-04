Keine Neuauflage des Bezirksliga-Duells in Bedburg-Hau

Die Begegnung der Bezirksliga zwischen der SGE Bedburg-Hau und dem SV Rindern, die am 31. März nach einem medizinischen Notfall abgebrochen worden ist, wird nicht neu angesetzt.

Sie wurde von Staffelleiter Holger Tripp nach Absprache mit dem SV Rindern mit 3:0 für Gastgeber SGE gewertet. So lautete auch der Spielstand der Partie, als Schiedsrichter Matthias Bellinghoven sie vorzeitig beendet hatte, nachdem die Trainer Bernard Alijaj (SGE) und Christian Roeskens (SV Rindern) einen Zuschauer wiederbelebt hatten. Der Mann ist später im Krankenhaus gestorben.

Bernard Alijaj, pflegerischer Leiter der Notaufnahme im Klever St. Antonius-Hospital, und Christian Roeskens, gelernter Krankenpfleger, waren mit ihren Mannschaften in der Halbzeitpause aus der Kabine gekommen, als ein Zuschauer am Seitenrand zusammensackte. Die beiden Trainer hatten die Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen und dann Hilfe von zwei weiteren Personen mit einer Ausbildung im medizinischen Bereich erhalten. Nach zehn Minuten war dann der Rettungswagen am Platz.