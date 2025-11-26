Keine Neuansetzung: Kollnburg behält gegen SG Neukirchen Punkte

Dieses Urteil darf durchaus als Überraschung bezeichnend werden: Das am 19. Oktober in der A-Klasse Viechtach abgebrochene Nachbarduell zwischen dem SV Kollnburg und Tabellenführer SG Neukirchen-Steinburg / Elisabethszell wird nicht neu angesetzt. Die Partie war nach 70. Minuten beim Spielstand von 3:1 für den Außenseiter abgebrochen worden.

Was war passiert? Der Favorit lag überraschend mit 1:3 in Rückstand und nach einer Einwurf-Fehlentscheidung - in den untersten Klassen übernehmen diesen Part jeweils ein Mitglied des Heim- bzw. des Gastvereins- kam es zu ein paar unschönen Szenen. Der Schiedsrichter wurde beschimpft und brach daraufhin zum Unverständnis der Gäste die Partie ab. "Es ist verbrieft, dass einige äußerst unschöne Worte gefallen sind. Der Schiri wurde sichtlich immer unsicherer. Noch dazu lag die SG Neukirchen/Elisabethszell zur Pause überraschend 0:3 hinten, was so sicher keiner erwartet hatte und die Gemüter nicht unbedingt beruhigt hat. Nach einer Einwurf-Entscheidung wurde der Schiedsrichter wieder beschimpft, und es ist ihm zu viel geworden. Er hat unseren Ordnungsdienst gebeten, einen Zuschauer des Platzes zu verweisen. Währenddessen ging aber die Tirade unvermindert weiter und er hat daraufhin das Spiel abgebrochen", schilderte Kollnburgs Abteilungsleiter Michael Dietl den Sachverhalt gegenüber unserem Portal, das ein paar Tage nach dem Abbruch über den Vorfall berichtete.







Das Kreissportgericht hat sich intensiv mit dem Fall auseinandergesetzt und Stellungnahmen aller Beteiligten eingeholt. Wie der stellvertretende Kreisspielleiter Wolfgang Heyne am Mittwochabend mitteilte, ist nun ein Urteil gefallen, mit dem nicht unbedingt zu rechnen war. Dadurch das Kollnburg die Punkte behält, ist zusätzliche Spannung ins Titelrennen gekommen. Die SG Neukirchen-Steinburg / Elisabethszell ist zwar weiter Erster, doch die DJK Rattenberg liegt nur drei Punkte hinter dem Leader zurück. Dritter ist der TSV Bodenmais, der vier Zähler weniger als der Spitzenreiter auf seinem Konto hat, allerdings auch eine Partie weniger ausgetragen hat. Die drei führende Teams werden sich den Aufstieg im Frühjahr unter sich ausmachen.