 2026-02-19T12:53:34.809Z

Allgemeines

Keine Nachholspiele: Spielabsagen in der Brandenburgliga

Eigentlich waren für Samstag zwei Begegnungen geplant.

von LS · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: André Nückel

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
ZF BKK
Brandenburgliga
Petershagen
TuS 1896
BSC Süd
SV Schöne.

In der Brandenburgliga sollten am Samstag zwei Nachholspiele über die Bühne gehen. Beide Partien sind aber bereits witterungsbedingt abgesagt.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf
SV Blau-Weiß Petershagen/EggersdorfPetershagen
Brandenburger SC Süd 05
Brandenburger SC Süd 05BSC Süd
Abgesagt

Das Spiel wurde bereits abgesagt.

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr
TuS 1896 Sachsenhausen
TuS 1896 SachsenhausenTuS 1896
SV Germania 90 Schöneiche
SV Germania 90 SchöneicheSV Schöne.
Abgesagt

Das Spiel wurd ebenfalls abgesagt.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________