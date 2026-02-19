Keine Nachholspiele: Spielabsagen in der Brandenburgliga

von LS · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

von LS · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

In der Brandenburgliga sollten am Samstag zwei Nachholspiele über die Bühne gehen. Beide Partien sind aber bereits witterungsbedingt abgesagt.

Das Spiel wurde bereits abgesagt.

Das Spiel wurd ebenfalls abgesagt.

