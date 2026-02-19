Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Keine Nachholspiele: Spielabsagen in der Brandenburgliga
Eigentlich waren für Samstag zwei Begegnungen geplant.
In der Brandenburgliga sollten am Samstag zwei Nachholspiele über die Bühne gehen. Beide Partien sind aber bereits witterungsbedingt abgesagt.
