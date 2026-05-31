Keine Meister-Ansage von TuS Dassendorf

Oliver Zapel wird neuer Trainer der TuS Dassendorf. – Foto: Getty Images

Der zweite Teil des Vereinsformats von TuS Dassendorf liefert die eigentliche Überschrift für den Neustart am Wendelweg. Nachdem der künftige Trainer Oliver Zapel und Sportchef Hakan Karadiken zunächst den großen Umbruch mit mehr als 20 Abgängen eingeordnet hatten, ging es diesmal um die Frage, wofür das neue Dassendorf künftig stehen soll. Die Antwort fällt deutlich aus: mehr Energie, mehr Intensität, mehr Arbeit - und vor allem „Feuer“.

Zapel beschreibt diesen Begriff als Kern der neuen Identität. Dassendorf habe in der Vergangenheit ein bestimmtes Image gehabt, das sich der Verein hart erarbeitet habe. „Aber wir sind irgendwo zu dem Entschluss gekommen, dass man schon ein bisschen was verändern sollte. Sonst, glaube ich, wird man auch unglaubwürdig“, verrät der neue Trainer. Bei der Auswahl der Menschen, die künftig mit dem Verein arbeiten sollen, sei deshalb nicht nur auf fußballerische Qualität geschaut worden - sondern auch auf Haltung, Auftreten und Passung.

Gleichzeitig soll der Teamgedanke stärker in den Mittelpunkt rücken. Zapel spricht von dem Ziel, eine „brutale Truppe“ zu formen. Gemeint ist nicht allein die Mannschaft auf dem Platz, sondern das gesamte Umfeld. Man solle spüren, „dass da gerade wirklich was auf uns zukommt, was eine gewisse Macht ausstrahlt“.

Über allem stehe für Zapel künftig ein Begriff: „Feuer ist eigentlich so der kleinste gemeinsame Nenner unserer neuen Identität.“ Dazu zähle aus seiner Sicht extrem viel. Er nennt weitere Begriffe wie Arbeit, Team, Widerstandsfähigkeit und Macht. „Wir kriegen nichts mehr geschenkt. Definitiv nicht mehr“, schildert Zapel mit Nachdruck. Um Widerstände zu überwinden, müsse Dassendorf hart arbeiten.

Karadiken deutet zudem an, dass sich auch die Außendarstellung verändern wird. Sportbekleidung, Identität und Markenauftritt sollen Teil des Umbruchs sein. Dassendorf sei weiterhin eine Marke mit hoher Bekanntheit, sagte der Sportchef. Bewerbungen von Ausrüstern habe es gegeben, am Ende habe eine Marke überzeugt, den Weg in den kommenden Jahren mitzugehen. Den Namen wollte Karadiken aber noch nicht nennen.

Sechs bis sieben Einheiten als Standard

Besonders konkret wird Zapel beim Blick auf die tägliche Arbeit. Der neue Dassendorfer Weg soll nicht nur anders klingen, sondern vor allem anders trainiert werden. „Das wird keine Vergnügungsreise“, sagt Zapel mit Blick auf die Vorbereitung. Sechs bis sieben Einheiten pro Woche seien Standard - und diese seien „auch nicht besonders angenehm“.

Die Regeln dafür sollen offen kommuniziert und teilweise mit dem Mannschaftsrat abgestimmt werden. Zapel betont, dass er nicht einfach alte Vorgaben aus früheren Stationen übernehme. Die Regeln müssten zu Dassendorf und zu den Spielern passen. Trotzdem sei die Haltung klar.

Auch inhaltlich will Dassendorf professioneller und moderner arbeiten. Zapel kündigt Tracking-Daten, individuelles Training und deutlich mehr Video-Coaching an. Dabei gehe es nicht nur darum, das letzte Spiel zu zeigen oder den nächsten Gegner vorzubereiten. Auch Trainingseinheiten und Technikelemente sollen gefilmt werden, um Spieler gezielt besser zu machen. „Denn das ist unser Kapital“, sagt Zapel.

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23 Spieler im Kader - Namen folgen später

Natürlich ging es im Video auch um den Kader. Karadiken sprach die Frage an, die im Umfeld wohl am häufigsten gestellt wird: „Haben wir Spieler?“ Die Antwort lautet: ja. Stand 29. Mai hat Dassendorf 23 Spieler im Kader. Dazu kommt ein fünfköpfiges Trainerteam. Namen wurden allerdings bewusst noch nicht genannt.

Zapel erklärte, worauf bei der Auswahl Wert gelegt wurde: „Energie. Energie ist das Thema. Frische, Hunger, Bereitschaft, Dynamik.“ Diese Attribute könnten zwar eher auf junge Spieler hindeuten, aber Dassendorf habe auch erfahrenere Spieler gefunden, die genau diese Kriterien erfüllen.

Wichtig sei dabei nicht die Vergangenheit. „Für uns haben sich das auch Spieler verdient, bei denen eben das nicht relevant ist, was in der Vergangenheit mal gewesen ist. Sondern wir haben darauf geachtet, was in der Zukunft möglich ist“, sagt Zapel. Es spiele keine Rolle, ob ein Spieler aus der Kreisliga komme. Entscheidend sei, ob er gut sei und zum Weg passe.

Vier Spieler aus dem Scouting-Day verpflichtet

Eine besondere Rolle spielte offenbar der Scouting-Day. Beide Verantwortliche berichteten sehr positiv von der Veranstaltung. Karadiken sprach von einem sehr erfolgreichen Abend, Zapel von einem ungewöhnlich hohen Niveau. Aus unterschiedlichen Vereinen, Regionen und Gruppierungen seien Spieler gekommen, die eine starke Qualität gezeigt hätten.

Besonders wichtig war dem Trainerteam offenbar der Eindruck, dass viele Kandidaten wirklich nach Dassendorf wollten. Zapel erklärt, man habe nicht das Gefühl gehabt, dass Spieler nur von Beratern geschickt worden seien. „Im Gegenteil. Da hat es schon ordentlich gequalmt auf dem Platz.“ Aus diesem Scouting-Day wurden nach Angaben der Verantwortlichen inzwischen vier Spieler verpflichtet.

Auch das passt zur neuen Dassendorfer Linie. Der Verein will nicht nur nach Lebensläufen gehen, sondern nach Energie, Entwicklungspotenzial und Bereitschaft. Wer sich zeigt, wer brennt und wer passt, kann eine Chance bekommen.

Trainingsstart in Geesthacht - Bootcamp als Charaktertest

Der Trainingsauftakt ist für den 18. Juni um 18 Uhr geplant. Trainiert wird zunächst nicht am Wendelweg, sondern im Stadion in Geesthacht. Der Grund: Der Rasenplatz in Dassendorf soll in dieser Phase geschont und optimal vorbereitet werden. Karadiken bedankte sich ausdrücklich bei den Verantwortlichen in Geesthacht, die dem Verein die Nutzung ermöglicht hätten.

Direkt zum Start wartet auf die Spieler ein harter Einstieg. Zapel kündigt für das erste Wochenende ein Bootcamp an. Für Außenstehende sei das vielleicht ein Highlight, für die Spieler werde es aber der erste „brutale Charakter-Test“. Lauf- und Athletikpläne seien bereits verschickt worden. Es gehe nicht nur darum, Kilometer zu laufen, sondern den Körper umfassend vorzubereiten.

Auch hier zeigt sich, wie ernst Dassendorf den Neustart nimmt. Die Vorbereitung soll kein lockerer Einstieg werden, sondern sofort ein Filter für Mentalität, Belastbarkeit und Bereitschaft.

Keine Meisteransage, aber klare Richtung

Bei aller Aufbruchsstimmung vermeiden Zapel und Karadiken eine große sportliche Ansage. Dassendorf werde sich nicht hinstellen und Dinge versprechen, die man nicht halten könne. „Wir stellen uns jetzt hier nicht hin und posaunen hier irgendwelche Sachen raus. Wir werden Meister und steigen auf und all so ein Gedöns“, sagt Zapel.

Stattdessen formuliert der neue Trainer einen anderen Anspruch: jeden Tag besser werden. Ein Prozent pro Tag wäre gut, meint er sinngemäß. Karadiken ergänzt, man arbeite hart daran, besser zu werden. Zapel verspricht keine Platzierung, aber maximale Arbeit: Man werde alles versuchen und „extrem viel dafür tun, dass auch die TuS Dassendorf wieder in die Erfolgsspur findet“.

Dassendorf will zudem offen bleiben. Karadiken lädt Fans und Medien ausdrücklich ein, das Training zu besuchen. Es gebe keine Mediensperren. Man solle sich die Mannschaft anschauen und sich ein eigenes Bild machen.

Viel erzählt - die spannendsten Fragen bleiben offen

Die beiden Dassendorf-Macher haben in diesem zweiten Teil viele spannende Einblicke gegeben. Sie haben erklärt, wofür das neue Dassendorf stehen soll, wie hart die Vorbereitung wird, welche Rolle moderne Trainingsmethoden spielen und welche Haltung bei der Kaderauswahl entscheidend war. Gleichzeitig haben Zapel und Karadiken für Fans und Konkurrenz die wohl spannendsten Themen bewusst offen gelassen: Namen.

Welche Spieler gehören zu den 23 Kaderplätzen? Welche vier Akteure kamen über den Scouting-Day? Welche Marke wird künftig Ausrüster? Welche Testspiele stehen in der Vorbereitung an? All das soll wohl zeitnah öffentlich werden. Klar ist nur: Dassendorf hat den Umbruch nicht nur angekündigt, sondern längst begonnen. Jetzt wartet der Hamburger Amateurfußball auf die Gesichter dazu.

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