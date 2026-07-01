„Keine Mannschaft“: Trainer äußern Kritik nach WM-Aus der Deutschen

Die deutsche Nationalmannschaft ist nach der Niederlage gegen Paraguay im Elfmeterschießen ausgeschieden. Trainer aus dem Landkreis reagieren.
Am Ende bleibt nur Ernüchterung. Pure Enttäuschung darüber, zum dritten Mal in Folge früh ausgeschieden zu sein. Das Aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der Nacht zum Dienstag hat Spuren hinterlassen. Nicht nur bei den Spielern und bei Bundestrainer Julian Nagelsmann.
Auch im Landkreis fragen sich die Fußball-Fachleute und Fans: Woran liegt es, dass Deutschland bei jetzt drei Weltmeisterschaften in Folge nicht unter die besten 16 gekommen ist? Ein WM-Fieber kam ohnehin kaum auf. Dazu wurden die zarten Hoffnungsschimmer schon durch die Vorrunden-Pleite gegen Ecuador (1:2) im Keim erstickt. Nach der Niederlage gegen Paraguay (3:4) im Elfmeterschießen erreichte die Stimmung schließlich den Tiefpunkt.
Für Bernd Scholz kommt das frühe WM-Aus nicht überraschend. Entsprechend deutlich wird er. „Hochmut kommt vor dem Fall“, bekräftigt die Trainerikone des FC Mittenwald. Zu hochgegriffen waren aus seiner Sicht die Aussagen vor dem Turnier angesichts der Qualität der Mannschaft. Besonders Nagelsmann rückt in den Fokus seiner Kritik. „Hochnäsig und unanständig“ sei dessen Umgang mit Torwart Oliver Baumann gewesen. Dem Team habe es an Widerstandsfähigkeit gefehlt. „Ein guter Trainer macht eine Mannschaft so heiß, dass die Spieler mit der flachen Hand bügeln können.“
Anstelle einiger verbrauchter Spieler, die schon bei den vorherigen Weltmeisterschaften keine gute Figur abgegeben haben, hätte der routinierte Coach lieber die „jungen Wilden“ aufs Feld gelassen. „Er hat kein bisschen auf die Experten gehört und sich nicht selbst hinterfragt.“ Scholz meint deshalb: Nagelsmann muss die Konsequenzen aus dem frühen Ausscheiden ziehen. „Jeder normale Betrieb würde den entlassen, weil er versagt hat.“
Noch ist der Bundestrainer aber im Amt. Andreas Haidl, Trainer beim Landesligisten TSV Murnau, will die Schuld für das Aus ohnehin nicht allein Nagelsmann zuschieben. „Wenn man das dritte Mal nacheinander so früh ausscheidet, ist das kein Zufall mehr“, betont der Fußball-Experte, der 20 Jahre im Profigeschäft tätig war. Und bei den beiden Weltmeisterschaften zuvor hatten mit Joachim Löw und Hansi Flick schließlich zwei völlig andere Trainer an der Seitenlinie gestanden. Eines stach Haidl bei den vier WM-Spielen in den Vereinigten Staaten ins Auge. „Die Mannschaft hat die deutschen Tugenden vermissen lassen.“ Was er damit meint: Kampf, Disziplin, Einsatzwille.
Für den Murnauer Trainer liegen die Ursachen für das Aus allerdings viel tiefer. Auch in der Jugendarbeit. „Da sollte der Deutsche Fußball-Bund vieles überdenken“, rät Haidl. Er verweist unter anderem auf die U17- und U19-Profiligen. Seit einer umfassenden Reform gibt es zur Saison 2024/2025 keinen sportlichen Abstieg mehr für Vereine mit einem zertifizierten Nachwuchsleistungszentrum. Wenngleich die Mannschaften die Saison auf dem letzten Tabellenplatz beenden, bleiben sie also in der höchsten Spielklasse. Das sollte eigentlich den Leistungsdruck senken und die individuelle Entwicklung der Talente erhöhen. Haidl findet aber: Etwas mehr Widerstandsfähigkeit täte den Spielern gut.
Peter Papistock, der sich seit Jahrzehnten für den Fußball in der Region engagiert, hatte von Anfang an kein gutes Gefühl beim DFB-Team. „Man hat früh gesehen, dass das keine Mannschaft ist“, urteilt der Oberammergauer. Einige Ereignisse der vergangenen Tage und Wochen bewertet Papistock rückblickend kritisch. So etwa die Rückholaktion von Torwart Manuel Neuer oder den Umgang mit Stürmer Deniz Undav. Eins steht für ihn fest: „Das muss jetzt alles aufgearbeitet werden.“