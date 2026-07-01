„Keine Mannschaft“: Trainer äußern Kritik nach WM-Aus der Deutschen WM-Aus in den USA von Vinzent Fischer · Heute, 09:49 Uhr · 0 Leser

Schon wieder gescheitert: Die deutsche Nationalmannschaft um (v.l.) Malick Thiaw, Aleksandar Pavlović und Nathaniel Brown muss die Heimreise antreten. – Foto: Odd Andersen/AFP

Die deutsche Nationalmannschaft ist nach der Niederlage gegen Paraguay im Elfmeterschießen ausgeschieden. Trainer aus dem Landkreis reagieren.

Am Ende bleibt nur Ernüchterung. Pure Enttäuschung darüber, zum dritten Mal in Folge früh ausgeschieden zu sein. Das Aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der Nacht zum Dienstag hat Spuren hinterlassen. Nicht nur bei den Spielern und bei Bundestrainer Julian Nagelsmann. Auch im Landkreis fragen sich die Fußball-Fachleute und Fans: Woran liegt es, dass Deutschland bei jetzt drei Weltmeisterschaften in Folge nicht unter die besten 16 gekommen ist? Ein WM-Fieber kam ohnehin kaum auf. Dazu wurden die zarten Hoffnungsschimmer schon durch die Vorrunden-Pleite gegen Ecuador (1:2) im Keim erstickt. Nach der Niederlage gegen Paraguay (3:4) im Elfmeterschießen erreichte die Stimmung schließlich den Tiefpunkt.

FC Mittebwald Trainerikone Scholz äußert starke Kritik an Nagelsmann Für Bernd Scholz kommt das frühe WM-Aus nicht überraschend. Entsprechend deutlich wird er. „Hochmut kommt vor dem Fall“, bekräftigt die Trainerikone des FC Mittenwald. Zu hochgegriffen waren aus seiner Sicht die Aussagen vor dem Turnier angesichts der Qualität der Mannschaft. Besonders Nagelsmann rückt in den Fokus seiner Kritik. „Hochnäsig und unanständig“ sei dessen Umgang mit Torwart Oliver Baumann gewesen. Dem Team habe es an Widerstandsfähigkeit gefehlt. „Ein guter Trainer macht eine Mannschaft so heiß, dass die Spieler mit der flachen Hand bügeln können.“ Anstelle einiger verbrauchter Spieler, die schon bei den vorherigen Weltmeisterschaften keine gute Figur abgegeben haben, hätte der routinierte Coach lieber die „jungen Wilden“ aufs Feld gelassen. „Er hat kein bisschen auf die Experten gehört und sich nicht selbst hinterfragt.“ Scholz meint deshalb: Nagelsmann muss die Konsequenzen aus dem frühen Ausscheiden ziehen. „Jeder normale Betrieb würde den entlassen, weil er versagt hat.“