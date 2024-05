Keine Lust mehr auf Kanonenfutter: Böbrach will raus aus der A-Klasse

Der TSV Böbrach hatte in den vergangenen Jahren immer wieder für Schlagzeilen, auch überregional, gesorgt. Vielen Fußballfans nötigte die Einstellung der Böbracher Kicker, die sportlich hoffnungslos unterlegen waren, großen Respekt ab. Woche für Woche kassierten die TSV-Fußballer Klatschen, entmutigen ließen sie sich aber nie, machten gewitzt aus der Not eine Tugend und setzten sich mit Charme und viel Selbstironie auch immer wieder medial in Szene. Jetzt hat der Verein allerdings die Entscheidung getroffen, ab der kommenden Saison nicht mehr als Kanonenfutter in der aufstiegsberechtigten A-Klasse an den Start zu gehen, sondern in den Reserve-Spielbetrieb überzusiedeln.

Einen Punkt aus 21 Spielen haben die Böbracher bislang in der laufenden Spielzeit in der A-Klasse Regen einspielen können, bei einem aktuellen Torverhältnis von 20:161. Klingt unterirdisch? So schlecht ist das nicht, und sogar eine Steigerung - für TSV-Verhältnisse. Denn in vorangegangenen Spielzeiten 2021/22 und 2022/23 kassierten die Böbracher insgesamt unglaubliche 516 Gegentore, Punkte gab`s keine. Da braucht es schon viel Idealimus und Liebe zum Fußball, um die Flinte nicht ins Korn zu werfen. Und die Rolle als Prügelknabe der A-Klasse hat natürlich auch Spuren in Böbrach hinterlassen, wie der Sportliche Leiter Dennis Günthel erzählt: "Wir haben drei Jahre lang auf die Fresse bekommen. Das macht keine Mannschaft auf Dauer mit. Irgendwann geht einfach die Motivation flöten und dann kommt auch keiner mehr ins Training."



Es musste etwas passieren - und es ist etwas passiert. "Wir mussten jetzt die Reißleine ziehen und werden uns mindestens für ein Jahr aus dem Spielbetrieb der aufstiegsberechtigten A-Klasse zurückziehen. Wir haben den Antrag für Eingliederung in den Reserve-Spielbetrieb der Kreisklasse gestellt. Die Vorstandschaft hat den Schritt abgesegnet", erklärt Günthel. Eine bewusste Entscheidung, die für die Zukunft aber nicht in Stein gemeißelt sein muss. "Wir werden uns nächstes Jahr wieder zusammensetzen und dann prüfen, was Sinn macht. Vielleicht greifen wir ja wieder in der A-Klasse an. Das werden wir zu einem gegebenen Zeitpunkt entscheiden", erklärt Günthel abschließend.