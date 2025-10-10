Keine leichte Aufgabe – aber der SVA Palzing will seine Erfolgsserie beim FC Gerolfing fortsetzen

Trainer Mehmedovic sieht seine Mannschaft vor einer großen Herausforderung in Gerolfing. Aber die jüngsten Erfolgserlebnisse sprechen für Palzing.

Palzing – Der SVA Palzing hat seinen Rhythmus gefunden. Nach dem holprigen Saisonstart zeigt die Formkurve des Aufsteigers deutlich nach oben. Nur eine ihrer vergangenen sechs Partien haben die Palzinger verloren, auf der Habenseite stehen drei Siege und zwei Remis. Am Samstag (14 Uhr) will die Elf von Trainer Enes Mehmedovic beim FC Gerolfing den Trend fortsetzen.

Coach Mehmedovic glaubte immer an seine Mannschaft – auch, als sie nach dem siebten Spieltag immer noch auf den ersten Sieg wartete: „Ich wusste, dass wir uns durch den August retten müssen und unsere Saison erst im September so richtig beginnt.“ Er sollte recht behalten. Der Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze beträgt inzwischen nur noch drei Zähler, zeitweise war es das Doppelte. Die Entwicklung stimmt – doch an diesem Wochenende wartet mit dem FC Gerolfing eine der schwierigsten Aufgaben der bisherigen Runde.

Als Aufsteiger kämpften die Gerolfinger lange um den Klassenerhalt

Die Ingolstädter gehören zu den positiven Überraschungen dieser Saison. In der vergangenen Spielzeit kämpfte Gerolfing als Aufsteiger lange um den Klassenerhalt, rettete sich knapp. Ein Jahr später hat sich die Mannschaft im oberen Tabellendrittel etabliert. „Gerolfing hat einige richtig starke Kicker in seinen Reihen und steht nicht ohne Grund so weit oben“, sagt Mehmedovic über das Team von Spielertrainer Christian Träsch.

Der ehemalige deutsche Nationalspieler kann mit seiner Qualität Spiele im Alleingang entscheiden. Doch Gerolfing hat mehr zu bieten. „Träsch selbst ist einer der Besten – und auch Altay gehört meiner Meinung nach zu den stärksten Spielern der Liga“, so der SVA-Coach. Der 19-jährige Ahmet Altay ist der Shootingstar. Sieben Tore hat er bereits erzielt, Palzing muss aufpassen.

Palzings Coach wartet dort noch auf einen Sieg

Mehmedovic freut sich auf das Duell und reist trotzdem mit gemischten Gefühlen nach Ingolstadt. „Ich habe dort keine guten Erinnerungen – als Spieler habe ich dort mal ein Pokalfinale verloren. Und auch Palzing hat gegen Gerolfing zuletzt den Kürzeren gezogen“, erzählt der Trainer. Ein Sieg auf diesem Platz fehlt ihm bislang: „In Gerolfing selbst habe ich noch nie gewonnen.“

Sein Team reist auch dieses Mal als Außenseiter an – und genau darin sieht er eine Chance für die Ampertaler. Mehmedovic: „Uns erwartet eine richtig schwere Aufgabe. Wir müssen an unsere absolute Leistungsgrenze gehen und dürfen kein Prozent nachlassen, wenn wir dort etwas mitnehmen wollen. Aber wenn wir als Mannschaft geschlossen auftreten, mutig sind und alles in die Waagschale werfen, dann ist auch gegen ein Topteam wie Gerolfing etwas möglich.“