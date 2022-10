Keine lange Leine mehr beim Gautinger SC: „Dann mache ich eben auf Felix Magath“ Bernd Ziehnert will auch mit den Herren Erfolg

Eine Sache kann Bernd Ziehnert überhaupt nicht leiden: Niederlagen. „Verlieren hat mir noch nie Spaß gemacht“, sagt der Trainer der Kreisklassen-Fußballer des Gautinger SC.

Gauting – In seiner Trainerlaufbahn war Ziehnert in dieser Hinsicht bisher recht verwöhnt. In den vergangenen 14 Jahren war der 62-Jährige für zahlreiche Jugendmannschaften beim GSC verantwortlich, oft mehrere gleichzeitig. „Meistens habe ich oben mitgespielt, wir sind oft Meister geworden und aufgestiegen. Es war eine tolle Zeit“, sagt er rückblickend. In dieser Saison muss sich Ziehnert jedoch ans Verlieren gewöhnen.

Der GSC spielt bisher eine Spielzeit zum Vergessen, und ist mit vier Punkten Letzter der Kreisklasse Zugspitze 4. „Ich wusste schon, dass es schwer werden würde. Wir hatten dann aber auch viel Pech mit Verletzungen und Kranken“, sagt er. Schon jetzt ist klar, dass die Gautinger ab dem Frühjahr in der Abstiegsrunde antreten werden. Höchstens auf den vorletzten Platz können sie bis zum Winter noch vorrücken. Den hat aktuell Lokalrivale TSV Pentenried (sieben Punkte) inne, bei dem die Gautinger am Sonntag zum Derby antreten.

Bernd Ziehnert will Abstieg mit den Herren verhindern

Dort will Ziehnert auf keinen Fall die nächste Niederlage einstecken – und er ist sich auch sicher, dass seine Mannschaft den Abstieg noch verhindern kann. Damit das gelingt, hat er angekündigt, seinen Trainerstil etwas anzupassen. Schon als Jugendtrainer sei es sein Erfolgsgeheimnis gewesen, flexibel zu sein.

Mit den C-Jugendlichen etwa müsse man viel Verständnis haben, in der B-Jugend die Zügel dann wieder anziehen, während in der A-Jugend eine etwas längere Leine gefragt ist, sagt Ziehnert. Mit der längeren Leine hatte er es bisher auch bei den Herren versucht. Damit soll nun aber Schluss sein. Spielen soll künftig nur noch, wer sich zuvor auf dem Trainingsplatz blicken lässt, und auch das Training selbst soll intensiver werden. „Dann mache ich jetzt eben etwas mehr auf Felix Magath“, kündigt er deshalb an.

Sollte es ihm mit dieser Linie gelingen, den GSC zum zweiten Mal aus einer vermeintlich ausweglosen Situation zu retten, wäre es gewissermaßen die Krönung seiner Trainerlaufbahn. Bereits im vergangenen Sommer sprang er nach dem Rücktritt von Uwe Lehner im Saisonendspurt gemeinsam mit Michael Kaiser ein und durfte nach zwei dramatischen Relegations-Derbys gegen Pentenried den Klassenerhalt feiern.

Trainer beim GSC durch Brief an die Bürgermeisterin

Druck verspürte er damals durchaus, übernommen hat er das Amt dann aber trotzdem. Denn der Gautinger SC ist sein Verein. Nach Spielerstationen beim FC Schwabing und dem TSV München-Ost als Spieler sowie im Trainerbereich bei der FT Starnberg 09 (Jugend), dem SV Gartenstadt Trudering (Herren), dem TSV Forstenried (Herren) und dem TSV München-Solln (Jugend) verschlug es Ziehnert 2008 zum GSC. Mit einem Brief an die damalige Gautinger Bürgermeisterin Brigitte Servatius bewarb er sich um einen Trainerposten, wurde an den Verein vermittelt und fand beim GSC eine Heimat. Er wurde erst Jugendtrainer, ein Jahr später zusätzlich auch noch Jugendleiter und sprang später auch als Coach der zweiten Mannschaft ein.

Ein Ende der Trainerlaufbahn ist noch nicht in Sicht. Sollte in diesem oder im nächsten Sommer ein geeigneter Nachfolger als Trainer der ersten Mannschaft gefunden werden, könnte Ziehnert sich auch vorstellen, wieder im älteren Jugendbereich zu arbeiten. Zuvor möchte er aber unbedingt den Klassenerhalt schaffen. Schließlich ist er in den vergangenen 14 Jahren mit dem Gautinger SC noch kein einziges Mal abgestiegen. (Tobias Empl)