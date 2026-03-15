Keine Ideen, keine Unterstützung

Ohne jeglichen Spielwitz zeigte die SG ein schwaches Spiel. Will man dem Ergebnis nach urteilen, ist es ein kanpper Sieg der Ehringer. Was nützt das einer Elf wie der zweiten Garnitur der SG, wenn man das ganze Spiel überlegen ist und aus etwa einem ganzen Dutzend Chancen einen Treffer erzielt. Das grenzt schon an Unvermögen der Sturmreihen. Zudem kam noch das schwache Abspiel, und mangelnder Einsatz hinzu. Hier muß ein guter Betreuer heran, denn es sind junge talentierte Spieler darunter, denen es an Erfahrung fehlt. Dies ist nur abzustellen, wenn sich ein Mann bereit erklärt, (aus dem Spielausschuß) diese Funktion zu übernehmen. Bei Auswährtsspielen sind die Spieler auf sich allein angewiesen.

HS