Keine Hoffnung für Niederbayern! Künzing verpatzt Hinspiel komplett

Minute 85: Künzings Spielertrainer Fabian Burmberger wird regelwidrig am Trikot zu Boden gezogen. Und Referee Felix Scharf greift zur Pfeife. Den fälligen Elfmeter allerdings setzt Angreifer Andi Drexler flach in die Tormitte. Genau da, wo Traunstein-Keeper Isaa Ndiaye parat steht und den Versuch schnörkellos pariert. Es war das i-Tüpfelchen auf eine völlig glücklose zweite Halbzeit der Römer. Eine verpatzte Halbzeit, in der Fabian Burmberger eine Discetti-Flanke zuvor bereits unglücklich mit dem Kopf in die eigenen Maschen verlängerte (57.)... Damit war die Partie zugunsten der Chiemgauer entschieden, und vermutlich auch das gesamte Duell mit Hin- und Rückspiel.



Drei der vier Künzinger Gegentore fielen nach dem immer gleichen Muster! Eine Hereingabe von Dennis Hrvoic, der alle drei Tor vorbereitete (!), landete flach am kurzen Pfosten, wo erst Alexander Dreßl (51.), dann Mark Kremer (54.) und zu guter Letzt Joker Karlo Jolić versenkte (77.). Der spielstarke, quirlige Hrvoic war in allen drei Situationen nicht zu stoppen, und am kurzen Fünfer war immer ein anderer, aber jeweils goldrichtig zur Stelle. Da half auch eine durchaus achtbare erste Künzinger Hälfte nix. In einer Phase, wo Traunstein zwar bereits gefestigt, aber offensiv noch nicht mit letzter Vehemenz agierte.



Gebremste Partystimmung aber Dankbarkeit herrschte im Künzinger Fanblock nach Schlusspfiff. – Foto: Kirchberger



So ist also die Spannung vorm Rückspiel raus! Und die Hoffnungen von halb Niederbayern auf einen Künzinger Aufstieg scheinen vergebens. Es wird am Freitagabend wohl nur für den Sieger der Partie zwischen dem SV Hofkirchen und der Sportgemeinschaft Mallersdorf/Grafentraubach ein Bezirksliga-Ticket geben. Und während man in der Ost-Kreisliga-Relegation nun alle Hoffnungen auf Hofkirchen setzt, müssen die beiden heutigen Sieger zur Kreisliga im Westen, der SV Mengkofen und der SV Malgersdorf, zwingend auf einen Sieg der Mallersdorfer hoffen. Um am Sonntag in Aham überhaupt noch ein Kreisliga-Ticket ergattern zu können.