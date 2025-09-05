Keine heißen Reden schwingen, sondern abliefern!

Der Saisonstart gibt dem Trainer und den Verantwortlichen jedoch allemal Recht, dass eine eingespielte Mannschaft manchmal einen höheren Stellenwert hat, als namenhafte Neuzugänge, die man zunächst einmal integrieren muss. "Wir waren bemüht auf dem Transfermarkt. Es ist uns bei den Feldspielern nicht gelungen für externen frischen Wind zu sorgen, aber auf der Torwartposition haben wir den Abgang unseres zweiten Torhüters Philip Pehlke in Form von Rückkehrer Jonathan Stark super kompensieren können. Aus dem Nachwuchs und aus der zweiten Mannschaft haben wir intern auch einige Spieler, die in der letzten Saison bereits Minuten gesammelt haben und nun mehr und mehr zur ersten Mannschaft hinzugezogen werden. Sie sollen nun den nächsten Step machen, den Konkurrenzkampf beleben ohne sie direkt zu überfordern, sodass diese perspektivisch eine gute Rolle spielen sollen." so Alexander Henke, der das Pokalspiel gegen Arnstadt fast schon genauso traditionell aus dem Urlaub verfolgt, wie sich seine Mannschaft über einen dicken Pokalbrocken freuen darf. Gegen Meuselwitz (0:1) und Carl-Zeiss Jena (0:6) war die Hürde in den Vorjahren im Landespokal doch ein wenig zu hoch, sodass nun gegen Arnstadt der große Coup gelingen soll. "Wir sind davon überzeugt, dass wir zuhause, wenn wir alles abrufen, Chancen haben eine Runde weiterzukommen. Natürlich darf man dann nicht nur heiße Reden schwingen, sondern muss auch abliefern." gibt sich Coach Henke selbstbewusst, erwartet aber auch die dazugehörige Einstellung von seinen Jungs, die in die Saison trotz einer suboptimalen Vorbereitung glänzend gestartet sind.

Auf die Frage nach den Gründen blickt der 47-Jähre zunächst einmal zurück auf die Sommerpause, die eigentlich keine war. "Die Vorbereitung war aufgrund der Kürze recht schwierig und mit nur 3 Testspielen konnten wir da Antrainierte nicht so umsetzen wie ich es mir gewünscht hätte. Dass einige Testspielgegner kurzfristig absagen mussten und wir keine Alternativen gefunden haben, war ärgerlich. Auch mit den Ergebnissen der Vorbereitungsspiele war ich nicht vollends zufrieden." Danach folgten jedoch der Auftaktsieg gegen Kölleda (2:1), ein deutlicher Auswärtssieg in Großrudestedt (4:1) sowie der jüngste Heimerfolg gegen den Vorjahresdritten Walschleben (1:0). Für Henke ist der gute Saisonstart nichts Unbekanntes, sodass er bereits mahnende Worte für die Wochen danach findet. "So ganz neu ist das nicht, denn auch in den letzten Jahren sind wir meist gut gestartet. Da sind wir dann aber oft in eine kleine Durststrecke übergegangen. Das gilt es in dieser Saison zu vermeiden, den guten Start und die Formkurze aufrecht zu erhalten und uns auf das zu fokussieren was wir uns vorgenommen haben. Wir haben natürlich auch Spielglück gehabt, aber das ist das Glück des Tüchtigen, was man sich erarbeiten muss. Die Landesklasse ist eben kein Selbstläufer und wir sind nun gefordert nicht nachzulassen."

Nachlassen darf der Spitzenreiter der Landesklasse 2 auch gegen Arnstadt nicht. Der Thüringenligist ist mit 7 Punkten sehr passabel in die Saison gestartet, auch wenn das Last-Minute-Remis gegen Neustadt/Orla den perfekten Start ein wenig trübt. Vielleicht spielt aber auch das ein wenig dem Underdog in die Karten. "Arnstadt kommt uns in dieser Saisonphase natürlich ganz Recht. Wir gehen als Außenseiter ins Rennen und wissen wo wir herkommen und wo Arnstadt herkommt. Uns trennt eine Liga und was das Drumherum betrifft vielleicht auch etwas mehr, aber in einem Spiel ist alles möglich und die Tagesform ist entscheidend. Mit den Fans im Rücken wollen wir Arnstadt natürlich ärgern." freut sich Alexander Henke auf die spannende Aufgabe und hofft, dass er dann nach seiner Rückkehr noch die ein oder andere Pokalrunde miterleben darf.