Keine Hallenrunde im Bezirk Böblingen/Calw In elf von 16 WFV-Bezirken wird es im Winter einen Spielbetrieb geben. Hallenrunde auf Verbandsebene fällt komplett ins Wasser.

Nach zwei komplett gestrichenen Winterrunden durch die Corona-Pandemie wird es auch in diesem Winter nur eine abgespeckte Hallenrunde geben. Das hat der Württembergische Fußballverband mitgeteilt. In einigen Bezirken wird gespielt, auf Verbandsebene nicht. Im Bezirk Böblingen/Calw ist keine Hallenrunde geplant. Nicht betroffen sind von diesen Einschränkungen privat ausgerichtete Turniere der Vereine.

Die Pressemitteilung des Württembergischen Fußballverbandes im Wortlaut.

Der Hallenfußball ist in der kalten Jahreszeit fester Bestandteil des Spielangebotes im Württembergischen Fußballverband. Üblicherweise wird im Jugendbereich über die Wintermonate eine Hallenrunde gespielt, zunächst auf Bezirks- und im Anschluss auf Verbandsebene. So sind bspw. rund 40.000 Kinder zwischen 10 und 17 Jahren bei 700 Turnieren im Sparkassen JuniorCup Fußball am Ball.



Leider wird es auch im kommenden Winter 2022/23 nur ein eingeschränktes Spielangebot über die Wintermonate in den Hallen geben. So wird eine Hallenrunde auf Bezirksebene in den Bezirken Alb, Donau, Donau/Iller, Enz/Murr, Hohenlohe, Nördlicher Schwarzwald, Schwarzwald, Stuttgart, Unterland, Ostwürttemberg und Zollern organisiert. Unter Berücksichtigung der Hallenkapazitäten wird regional nicht in allen Altersbereichen gespielt.