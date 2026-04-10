„Keine halben Sachen“ – Aschheim will in Rosenheim nachlegen Bezirksligaspiel von Guido Verstegen · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Im Hinspiel tat sich der FC Aschheim lange schwer gegen den SB Rosenheim. – Foto: Marc Marasescu

Der FC Aschheim strebt den siebten Sieg in Folge an. Doch Trainer Contento muss auf vier Stammspieler verzichten und warnt vor den Gastgebern.

Die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim nehmen im Fernduell mit Spitzenreiter VfB Forstinning einen weiteren Anlauf, um die Tabellenführung zu erobern, und wollen beim SB DJK Rosenheim (Samstag, 14 Uhr) den siebten Sieg in Serie einfahren. Die Gastgeber stehen mit 31 Zählern auf dem achten Platz und haben sich ein Acht-Punkte-Polster auf den ersten Abstiegsrelegationsrang erarbeitet. Nachdem die Mannschaft mit drei Siegen aus der Winterpause gestartet war, quittierte sie zuletzt drei Niederlagen in Serie. Die Rückrunde lief für die Mannschaft von Trainer Patrick Zimpfer bis dahin grandios, hinter Aschheim (23 Punkte) und Forstinning (21) ist sie in diesem Ranking immer noch Dritter.

Morgen, 14:00 Uhr SB DJK Rosenheim SB Rosenheim FC Aschheim FC Aschheim 14:00 PUSH