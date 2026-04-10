„Keine halben Sachen“ – Aschheim will in Rosenheim nachlegen

Der FC Aschheim strebt den siebten Sieg in Folge an. Doch Trainer Contento muss auf vier Stammspieler verzichten und warnt vor den Gastgebern.
Die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim nehmen im Fernduell mit Spitzenreiter VfB Forstinning einen weiteren Anlauf, um die Tabellenführung zu erobern, und wollen beim SB DJK Rosenheim (Samstag, 14 Uhr) den siebten Sieg in Serie einfahren.
Die Gastgeber stehen mit 31 Zählern auf dem achten Platz und haben sich ein Acht-Punkte-Polster auf den ersten Abstiegsrelegationsrang erarbeitet. Nachdem die Mannschaft mit drei Siegen aus der Winterpause gestartet war, quittierte sie zuletzt drei Niederlagen in Serie. Die Rückrunde lief für die Mannschaft von Trainer Patrick Zimpfer bis dahin grandios, hinter Aschheim (23 Punkte) und Forstinning (21) ist sie in diesem Ranking immer noch Dritter.
„Ich gehe davon aus, dass die Rosenheimer die 40-Punkte-Marke anvisieren, um wirklich sicher zu gehen, dass sie die Klasse halten“, rechnet Aschheims Trainer Vincenzo Contento mit einem couragierten Auftritt der Gastgeber und hofft, dass sich seine Elf diesmal von einer ganz anderen Seite zeigt als beim knappen 1:0 im Hinspiel: „Das war bis dato unsere schwächste Saisonleistung.“ Einmal mehr komme es darauf an, „keine halben Sachen“ zu machen und „100 Prozent“ zu geben.
Weil der angeschlagene Falk Schubert und der Rot-gesperrte Blendart Bajraktari ebenso fehlen wie Jose Monzonis Montilla und Patrick Müller, bilden diesmal Alexander Gschwend und Patrik Pancic die Innenverteidigung, in der Offensive kehrt Didier Nguelefack zurück.
„Wir befinden uns aktuell in einer schwierigen Phase und müssen zusätzlich einige Ausfälle verkraften“, wird SB-Coach Zimpfer in einer Klubmitteilung zitiert: „Genau jetzt wird es darauf ankommen, als Team noch enger zusammenzurücken und die Situation gemeinsam anzunehmen.“ (guv)