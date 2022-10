Keine guten Erinnerungen an Lahrer Teams bei Dörlinbach-Schweighausen Die SG Dörlinbach-Schweighausen unterliegt dem SC Lahr II mit 1:4 / SC Kuhbach-Reichenbach holt Remis, das keinem nützt

Schon nach gut einer halben Stunde war die Messe gelesen. "Sie waren in der ersten Hälfte extrem effektiv, was für die junge Truppe nicht so üblich ist", sagte Kalt. Sie haben viermal aufs Tor geschossen und drei waren drin." Seine eigene Elf ließ die Durchschlagskraft vermissen, die meisten Angriffe wurden von der Lahrer Defensive abgefangen. "Sie haben eindeutig besser gespielt, der Sieg geht zweifellos in Ordnung", sagt Kalt.



Dass es diese Saison schwer werden würde, ist ihm bewusst. Das Saisonziel Klassenerhalt hat weiterhin Bestand. "Die vergangene Saison war etwas trügerisch, weil wir viele Partien knapp gewonnen haben." In dieser Saison sei die Vorbereitung ein Debakel gewesen, "weil acht Stammspieler zwei Wochen vor Rundenstart noch im Urlaub waren, wo man bekanntlich nichts macht. Somit war alles Konditionstraining für die Katz’." Diese Defizite fallen den Schuttertälern nun schmerzlich auf die Füße. "Andere Vereine haben sich teils mit Bezirks- und Landesligaspielern verstärkt. Dies ist bei uns finanziell nicht machbar und auch nicht Philosophie des Vereins", erklärt Kalt. Außerdem sei die geographische Lage schwierig, wenn es darum gehe, neue Spieler zu rekrutieren. "Die Fahrwege sind oft zu weit zu uns ins Schuttertal – sowohl von Lahr als auch vom Kinzigtal her.



Wenn der Winter kommt, dann kommt eine weitere Herausforderung auf den Club zu: die Platzverhältnisse. Gerade der Platz in Schweighausen sei sehr empfindlich, erzählt Kalt. "Wenn es den ganzen Tag geregnet hat und wir abends trainieren wollen, wird es schnell problematisch." Auch Schnee kann logischerweise die Plätze schneller außer Gefecht setzen als bei den Ligakonkurrenten.



Deshalb hat der Club seit einem Jahr eine Kooperation mit dem SV Biederbach, wenige Kilometer entfernt. "Sie verfügen über einen Kunstrasenplatz, auf dem wir zweimal im Monat trainieren dürfen – unter optimalen Bedingungen." Egal, wie das Wetter auf dem Geisberg ist.



Einen schmerzlichen Rückschlag musste der FV Ettenheim hinnehmen, der bei der DJK Prinzbach – auf Kunstrasen – eine nicht unbedingt erwartete Niederlage hinnehmen musste. Andreas Haas erzielte nach 23 Minuten die Führung für die Prinzbacher, David Beck erhöhte nach gut einer Stunde. Jens Enderle verkürzte nach 70 Minuten. Obwohl die DJK die restliche Zeit in Unterzahl spielen musste, gelang es dem FVE nicht mehr, einen Punkt zu retten. Damit ist der Tabellenführer SV Steinach durch seinen 3:1-Sieg im Derby gegen den FV Biberach nun sechs Punkte weggezogen, der FV Ettenheim führt vorerst die Verfolgergruppe an.



Spektakulär verlief die Partie des FV Dinglingen beim SV Oberwolfach II. 3:0 für die Gastgeber hieß es zur Pause und kaum einer der Spielbeobachter hätte noch einen Pfifferling auf die Gäste aus Lahr gesetzt. Mit einer fulminanten Aufholjagd drehte die Mannschaft von Andrej Zerr jedoch noch die Partie und sicherte sich in der Schlussphase drei Punkte. Zwei Treffer von Manuel Scheibel sowie Tore von David Wagner und Wladislaw Duschkin ebneten den Weg zum Erfolg, mit dem sich der FVD in der Verfolgergruppe von Primus SV Steinach festsetzte.



Im Duell zwischen dem SC Kuhbach-Reichenbach und dem SV Grafenhausen stand es am Ende 3:3, was keinem der beiden Teams wirklich nützt. Adrian Singler und Louis Rothmann brachten den SC in der Schlussphase der ersten Hälfte vermeintlich beruhigend mit 2:0 in Führung, doch Jonas Hiller erzielte mit dem Pausenpfiff den wichtigen Anschlusstreffer, mit dem er die Grafenhausener im Spiel hielt. Kurz nach Wiederanpfiff glich Nico Lauck aus. Die neuerliche Führung von Jonas Baral (72.) glich Michael Erb kurz vor dem Ende aus. Mit dieser Punkteteilung stecken beide Teams bis auf Weiteres im Tabellenkeller fest.