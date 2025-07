"Keine großen Anlaufschwierigkeiten": VfL Tönisberg im Schnellcheck

Etwas überraschend durfte der VfL Tönisberg zum Abschluss der vergangenen Saison sogar noch mit dem Aufstieg liebäugeln. Beim neuen Anlauf möchte Marcus Bister, Fußballobmann des VfL, nicht unbedingt so große Brötchen backen, freut sich dafür in die Bezirksliga, Gruppe 3, gerutscht zu sein.

An welcher Baustelle müsst ihr konkret arbeiten? Bister: Vermeidbare Gegentore verhindern und im eigenen Abschluss treffsicherer werden, weiterhin einen gepflegten Spielstil verfeinern

Wie lauten Eure Ziele für die neue Saison? Bister: In einer starken Bezirksliga-Gruppe 3 im vorderen Bereich mitspielen.

Welche Spieler sollte man kommende Saison besonders im Blick behalten – und warum?

Bister: Ich bin gespannt auf das ganze Team, wir werden sicher keine große Anlaufschwierigkeiten bekommen, da viele aus dem letzten Jahr geblieben sind und der Zusammenhalt im ganzen Team ein wichtiger Faktor werden kann.

Was ist euer Erfolgsrezept für gute Stimmung in der Mannschaft – auch wenn’s mal sportlich nicht läuft?

Bister: Imme die Ruhe behalten und an seine Stärken glauben.

Was war aus eurer Sicht die größte Herausforderung der vergangenen Saison – sportlich oder organisatorisch?

Bister: Leider die Relegation zum Landesligaaufstieg ohne sieben Spieler anzugehen, da sich an den letzten beiden Spieltagen fünf Stammspieler verletzten. Zudem sind wir froh, nicht mehr 100 Kilometer fahren zu müssen, da wir jetzt wieder in der Krefeld/Mönchengladbacher Gruppe sind.

Welche Unterstützung wünscht ihr euch aktuell am dringendsten – sei es vom Verband, der Gemeinde oder den Fans?

Bister: Ein paar mehr Zuschauer wären schön. Super ist auch, dass die Rasenplatzpflege wieder von der Stadt übernommen wird.

Wer ist bei euch der Kabinen-DJ – und wie oft gibt’s deswegen Diskussionen?

Bister: Ich gehe bei der komischen Musik lieber erst gar nicht in die Kabine und sehe somit nicht, wer dafür verantwortlich ist.

Gibt’s einen kuriosen Moment aus der vergangenen Saison, über den ihr heute noch lacht?

Bister: In Twisteden in der 87. Minute noch 1:3 zurückgelegen und 4:3 gewonnen.

Wer hat in der Kabine das größte Mitteilungsbedürfnis – und wer hört trotzdem nie zu?

Bister: Da gibt es keine Ausreißer.

Vervollständigt bitte den Satz: „Unsere Saison wird erfolgreich, wenn …“

Bister: Alle an einem Strang ziehen und keiner seine persönlichen Interessen über den Teamgedanken stellt.

