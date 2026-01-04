Keine größere & zwei kleinere Überraschungen - Ruhmannsfelden obenauf!

Fast hätte es eine größere Überraschung gegeben an diesem Sonntagnachmittag in der Zwieseler Realschulturnhalle vor rund 300 Fußballfans. Die Betonung liegt dabei auf dem Wörtchen "fast" - denn um ein Haar (bzw. ein Tor) hätte der SV Bischofsmais den Turnierfavoriten aus Ruhmannsfelden im Finale der Regener Futsal-Landkreismeisterschaften, die reibungslos von den Vereinsvertretern des TSV Regen über die Bühne gebracht wurde, besiegt.
Am Ende holte aber dann doch - wie von vielen erwartet - der erste Titelaspirant den Pokal in einem weitestgehend überaus fair geführten und durchaus mit dem ein oder anderen spielerischen Kabinettstückchen aufwartenden Wettbewerb: Die Truppe von Bastian Kilger krönte sich durch die Tore des Sturmduos Fabian Schiller und Felix Brunner erneut zum Hallenmeister - und bleibt somit unangefochtener Rekordhalter!
"Wir haben spielerisch eine gute Leistung gezeigt", freut sich Lerchenfeldkicker Josef Schmidt über den heutigen Triumph - und ergänzt: "Die eine Niederlage im letzten Gruppenspiel gegen den SC Zwiesel, die man im Turnier braucht, haben wir zum richtigen Zeitpunkt kassiert. Von da an haben wir die Sache mit spielerischen Mitteln gut gelöst und zu Ende gebracht - und auch verdient den Titel gewonnen."
Die große Überraschung blieb also aus - doch es gab dann doch noch zwei kleinere, nämlich: Der TSV Regen, der für den kurzfristig verhinderten SV 22 Zwiesel nachrückte, konnte sich einerseits mit einem starken Auftritt fürs Halbfinale qualifizieren, wo man erst im Sechsmeter-Schießen gegen den späteren Turniersieger unterlag. Zum anderen musste sich Titelverteidiger SV Habischried, der die letzten beiden Jahre das Rennen für sich entscheiden konnte und somit den Hattrick hätte landen können, im zweiten Halbfinale - einem reinrassigen "Geißkopf-Gemeinde-Duell" - den Bischofsmaisern (ebenfalls im Sechsmeterschießen) geschlagen geben.
Mit zwei Siegen gegen Bischofsmais und Geierstahl setzte der Bezirksligist aus Ruhmannsfelden frühzeitig die Segel Richtung Halbfinale. Bischofsmais qualifizierte sich dafür mit einem Last-Match-Erfolg gegen den SVG. Die beiden hochklassigeren Teams wurden in dieser Gruppe am Ende also den Erwartungen gerecht. Zwiesel und Geiersthal machten es den Favoriten jedoch zu jeder Zeit nicht einfach und verabschiedeten sich jeweils mit beachtlichen Darbietungen.
Auch hier zeichnete sich relativ früh ein Habischrieder Triumphzug ab, die Geißkopfkicker konnten alle drei Gruppenspiele für sich entscheiden. Spannend verlief der Wettbewerb um den zweiten Halbfinalplatz, den sich der TSV Regen nach einem klaren 4:0-Erfolg über Kirchberg im Wald sichern konnte.
Zweimal hieß es am Ende 6:5 nach Sechsmeter-Schießen, bei dem vor allem die jeweiligen Keeper großen Anteil am Weiterkommen ihrer Mannschaften hatten. Und freilich gehört da auch immer eine gewisse Portion Glück mit dazu, die in diesem Falle der SpVgg Ruhmannsfelden (gegen den TSV Regen) und dem SV Bischofsmais (gegen den SV Habischried) beschieden war.
Beide Teams haben sich für das große Ost-Finale am 11. Januar 2026 in Deggendorf qualifziert. FuPa wird auch dann wieder live vor Ort berichten.
--> zum detaillierten Turnierverlauf in Zwiesel geht's hier lang (einfach klicken)