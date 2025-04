Keine Gnade an der Bergstraße: FC Unterföhring will Abstiegskampf nicht beeinflussen

Nach der Winterpause hatten die Rosenheimer in fünf Spielen vier krachende Niederlagen und einen Sensationssieg gegen den Zweiten Geretsried. In der Vorrunde gehörte der namhafte Traditionsclub noch zur Spitzengruppe und nun ist der Abstand zur Abstiegsrelegation auf sechs Zähler geschmolzen. Rosenheim war lange eine defensiv stabile und offensive 0:0-Mannschaft, die ihren Weg verlassen hat.

Unterföhrings Trainer Sebastian Fritz macht den anderen Mannschaften der unteren Tabellenhälfte Hoffnung, dass es keine Gnade an der Bergstraße gibt: „Wir wollen uns nichts nachsagen lassen, dass wir den Abstiegskampf beeinflussen.“ Man werde jetzt gegen Rosenheim genauso wie am letzten Spieltag gegen Garching voll spielen für den fairen Wettbewerb der Teams, die sich die Vertragsverlängerung in der Landesliga erst noch erarbeiten müssen.

Für Emre Gümüs ist die Saison mittlerweile beendet. Bei dem unglücklich verlorenen Match gegen den Tabellenführer Schwaig ließ er sich in der Nachspielzeit zu einer Kopfnuss gegen einen Kontrahenten hinreißen. Deshalb wurde er nun vom Sportgericht bis Saisonende gesperrt. Darüber hinaus dürften beim Gründonnerstagskick mit Jonas Näther, Marvin Kretzschmar oder Florian Orth Spieler fehlen, die zuletzt auf dem Platz standen.