„Keine glanzvolle, aber souveräne Vorstellung“

Dabei tat sich der Favorit gegen kämpferisch starke Osteroder zunächst schwer. Gespielt wurde nicht – wie angesetzt – auf dem B-Platz, sondern auf dem kleineren C-Platz, was die Partie zu einer intensiven, zweikampfbetonten Begegnung machte. „Es war das erwartet umkämpfte Spiel. Aufgrund der Enge des Platzes war es sehr zweikampfbetont, ohne dass es unfair wurde“, erklärte Heberling nach dem Abpfiff.

Landolfshausen kam gut in die Partie und ging nach einer guten halben Stunde verdient in Führung: Nach einem Ballgewinn von Christoph Zapfe schloss Fredrik Grimm aus halblinker Position sehenswert unter die Latte zum 1:0 ab (36.). In der Folge verlor der Spitzenreiter kurzzeitig den Faden – Dostluk drängte auf den Ausgleich, scheiterte jedoch am stark reagierenden Leon Schencke, der den Ball mit den Fingerspitzen an den Pfosten lenkte.

„Da können wir uns beim Keeper bedanken, dass wir mit der 0 in die Halbzeit gehen“, sagte Heberling anerkennend. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine offenere Partie: Osterode agierte mutiger, während der TSV mehrfach die Chance hatte, die Führung auszubauen. Erst in der Schlussphase fiel die Entscheidung, als Ladushan Ravindran in der 87. Minute per Elfmeter zum 2:0 traf. Der erste Versuch war noch vom VfR-Keeper pariert worden, doch der Strafstoß wurde wiederholt – und im zweiten Anlauf verwandelte Ravindran sicher.

„Am Ende war es sicherlich keine glanzvolle, aber eine sehr souveräne Vorstellung mit einer guten Körpersprache. Wir haben die drei Punkte mitgenommen in einem schweren, umkämpften Spiel“, resümierte Heberling.

Mit dem dritten Zu-null-Sieg in Folge untermauerte der TSV Landolfshausen/Seulingen seine Ambitionen im Aufstiegsrennen und bleibt mit nun 31 Punkten aus zwölf Spielen Tabellenführer der Bezirksliga Braunschweig 4.