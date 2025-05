Du wirst automatisch weitergeleitet...

So will Matthias Born (r.) seine Walldorfer in seinem letzten Heimspiel sehen. – Foto: Foto Pfeifer

Keine Gedanken an den Abschied Regionalliga Südwest +++ Letztes Heimspiel für Matthias Born Verlinkte Inhalte Regionalliga Südwest FCA Walldorf Matthias Born Der Haken ist noch nicht dran hinter dem Klassenerhalt. "Wir sind voll im Wettkampfmodus, alles andere zählt nicht", sagt Matthias Born. Der Trainer des FC-Astoria Walldorf bestreitet am Samstag zusammen mit seinem Co-Trainer Thorsten Stoll das letzte Heimspiel seiner elfjährigen Amtszeit in der Astorstadt. Dabei ist der FSV Frankfurt ab 14 Uhr im Dietmar-Hopp-Sportpark zu Gast. Mit einem Heimsieg wäre der Klassenerhalt sicher, bevor kommende Woche der letzte Spieltag bei der SGV Freiberg ansteht. Unter gewissen Umständen könnte sogar eine Niederlage genügen, wenn die Konkurrenten aus Gießen und Mainz II zeitgleich nicht gewinnen sollten. Aber natürlich ließe es sich mit einem Dreier besser feiern und die Chancen dafür stehen recht gut. Die Frankfurter kommen zwar als Vorrundenzweiter, in der Rückserie sind sie allerdings Viertletzter. "Das heißt aber nicht, dass es ein einfaches Spiel für uns wird", warnt Born vor dem unberechenbaren FSV. Zwei zuletzt Gesperrte kehren mit Roman Hauk und Jonas Arcalean in den Kader zurück, dafür fehlt dieses Mal Maximilian Waack aufgrund seiner fünften gelben Karte aus dem Offenbach-Spiel.