„Keine Galavorstellung" – Lenggries gewinnt in Peißenberg Kreisliga von Hans Demmel · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Zweifacher Torschütze: Der Lenggrieser Leonhard Gerg trifft in Peißenberg doppelt. – Foto: hans demmel

Trotz Führung kam der Tabellenzweite nicht ins Spiel. Zwei Elfmeter und ein Torwartfehler brachten die Entscheidung für Lenggries.

Es war ein zähes Ringen, bis der Lenggrieser 4:1 in Peißenberg in trockenen Tüchern war. Wie schon beim 4:0 im Hinspiel setzte sich der Tabellenvorletzte kräftig zur Wehr. Auch die Führung für das Team von Georg Simon erwies sich nicht als der erhoffte Dosenöffner. Lenggries hatte zwar die größeren Spielanteile, ein Treffer wollte aber zunächst nicht gelingen. Insgesamt bot der Tabellenzweite keine Vorstellung nach dem Geschmack des Trainers. Simon: „Die ersten 20 Minuten waren in Ordnung, dann sind wir überhastet und schlampig geworden. Dadurch kam Peißenberg besser ins Spiel.“ Zur Führung hatte eine schöne Vorlage von Paul Laß geführt.