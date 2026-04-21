Keine Freunde: Weida und die Nachspielzeit

Tobias Metzner lief in eine viel zu kurze Rückgabe an den Torwart, umkurvte diesen und schoss den Ball ins leere Tor zur Weidaer Führung. Wenig später ein Freistoß von Robin Paulick aus dem Mittelfeld in den Strafraum, den Oliver Peuker per Kopf zum 0:2 verwertete. Damit ist das Dutzend voll, es war der 12. Saisontreffer des Weidaer Angreifers. Bad Frankenhausen antwortete mit einem Distanzschuss von Erik Schneider knapp neben das Tor. Ein Seitfallzieher von Helbing verfehlte ebenfalls den Weidaer Kasten. In der 39. Minute ein Freistoß für Weida, Metzner scheiterte zunächst, aber Kapitän Maximilian Dörlitz traf im Nachsetzen. Aber wieder, wie schon so oft in den letzten Spielen, war die Abseitsfahne oben. Der Treffer zählte nicht und das rächte sich sofort. Hellmich kam im Strafraum an den Ball und erzielte das erste Tor für den Gastgeber.

Nach der Pause Chancen für beide Teams, Graham für Weida und Erik Schneider für den Platzbesitzer trafen aber nicht. Dann verhinderte Lucas Soldera mit starker Parade den Ausgleich. Weida wollte nun die Entscheidung. Peukers Freistoß wurde im letzten Moment geklärt, dann lief Simon Fuchs allein auf das Tor zu, schoss aber daneben. In Minute 88 die Gelb-Rote-Karte für Bad Frankenhausens Lennart Liese nach wiederholtem Foulspiel. Doch wie schon mehrfach in dieser Saison, wie bei Fahner Höhe, Geratal und in Büßleben musste Weida in letzter Sekunde einen Gegentreffer hinnehmen. In allen Spielen führte die Penzel-Elf, aber am Ende stand nur ein Punkt zu Buche. So auch in Bad Frankenhausen, denn Erik Schneider glich in der Schlussminute aus.