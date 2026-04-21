Keine Freunde: Weida und die Nachspielzeit

Wie schon in der Vorwoche gegen SCHOTT Jena hatte Weida zwischen der 10. und 20. Minute gute Tormöglichkeiten. Gegen den Tabellenführer wurden drei davon vergeben, aber diesmal war die Weidaer Chancenverwertung zunächst optimal...
BERICHT von Volker Georgius / FC Thüringen Weida
Nach der Pause Chancen für beide Teams, Graham für Weida und Erik Schneider für den Platzbesitzer trafen aber nicht. Dann verhinderte Lucas Soldera mit starker Parade den Ausgleich. Weida wollte nun die Entscheidung. Peukers Freistoß wurde im letzten Moment geklärt, dann lief Simon Fuchs allein auf das Tor zu, schoss aber daneben. In Minute 88 die Gelb-Rote-Karte für Bad Frankenhausens Lennart Liese nach wiederholtem Foulspiel. Doch wie schon mehrfach in dieser Saison, wie bei Fahner Höhe, Geratal und in Büßleben musste Weida in letzter Sekunde einen Gegentreffer hinnehmen. In allen Spielen führte die Penzel-Elf, aber am Ende stand nur ein Punkt zu Buche. So auch in Bad Frankenhausen, denn Erik Schneider glich in der Schlussminute aus.
Fazit: Höchst ärgerlich für Weida, denn das Saisonziel Medaillenplatz gerät so in Gefahr, zumal die Mannschaft der Stunde SV BW 90 Neustadt von hinten aufrückt. Am kommenden Samstag empfängt der FCTW den SV Borsch, erstmals in der Rückrunde auf dem Rasenplatz.