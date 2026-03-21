Keine Folgen für Niederkorn nach nachträglichem Lizenzentzug

Symbolbild – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Wie mehrere Medien bereits Anfang der Woche berichteten, bleibt der nachträgliche Entzug der UEFA-Lizenz für Progrès Niederkorn ohne direkte Folgen. In Le Quotidien erwähnte Vereinspräsident Gilgemann jedoch die Summe von 50.000 Euro, die der Verein an Verteidigungskosten verloren habe.

Den Angaben zufolge hätte der europäische Verband den Fall zu den Akten gelegt, der FC Progrès hätte damit den Vorschriften entsprochen. Zur Erinnerung: Ende April letzten Jahres gab die FLF im Rahmen des Lizenzierungsverfahrens für Vereine aus der BGL Ligue bekannt, dass Niederkorn seine Lizenz für die Saison 2024-2025 nachträglich aberkannt bekommen hatte. Grund dafür soll eine damals nicht eingereichte Rechnung gewesen sein.