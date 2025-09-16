Keine Feststimmung an der Liedolsheimer Festhalle.

Die beiden bislang unerwartet durchwachsen in die Saison gestarteten Teams zeigten jeweils eine engagierte und kämpferisch starke Leistung, bei der spielerische Elemente allerdings etwas zu kurz kamen. Die Liedolsheimer waren in der ersten halben Stunde tonangebend, während die Karlsruher vor allem im zweiten Abschnitt ihre Präsenz erhöhten und den Führungstreffer erzielten. Danach ließen sie in einer Schwächephase innerhalb von zehn Minuten aber vier aussichtsreiche Torgelegenheiten zu, von denen lediglich eine einzige zum Ausgleich genutzt werden konnte. In den letzten zwanzig Minuten war die Partie weiter umkämpft und beide Mannschaften hätten den Siegtreffer setzen können. Am Ende sprach man von einem leistungsgerechten Unentschieden in einer unterhaltsamen Begegnung auf gutem Niveau, das in der aktuellen Tabellensituation aber weder den FVL noch den KSV so recht zufrieden stellen kann. Kaum war das Match angepfiffen, war man auf Gastgeberseite bereits zum Torjubel bereit, als sich die KSV-Abwehr schon nach 15 Sekunden schulbubenhaft ausmanövrieren ließ und Daniel Groh einschussbereit vor dem KSV-Kasten auftauchte. Der aufmerksam gebliebene Michel Deuß verhinderte aber mit starkem Einsatz im allerletzten Moment noch den frühen Rückstand (1.). Auf der Gegenseite passte wenig später der sich an der Grundlinie durchsetzende Tim Hamm zurück auf Samir Frank, dessen Versuch für Marcel Gundlach im FVL-Tor aber keine Gefahr bedeutete (5.). Nach zwanzig Minuten ohne torgefährliche Szenen war es Hans Kyei, der aus sechs Metern am ersten Pfosten wieder einmal beim FVL zum Abschluss kam, aber am gut reagierenden KSV-Keeper Christian Becker scheiterte (24.). Danach verzeichneten auch die bis dahin vornehmlich mit Defensivaufgaben beschäftigten Gäste längere Ballbesitzphasen, aus denen jedoch lediglich zwei Halbchancen resultierten. So köpfte Tim Hamm einen Freistoßball von Dennis Bäuerle klar am Gestänge vorbei (35.) und Bjarne Waßmuth´s 20-Meter-Versuch war schon im Ansatz als unkontrolliert voraussehbar (39.). So wurden die Teams mit einem 0:0 von Schiri Bashdar M. Salih (SpVgg. Durlach-Aue), der abgesehen von seinem Faible für´s Gelbe sehr ansprechend leitete, in die Kabinen geschickt. Schon gleich nach Wiederbeginn zeichnete sich bei der Truppe von Christian Stumpf ein verbessertes Spielverständnis mit erhöhtem Zug zum Tor ab. Das zahlte sich nach rund zehn Minuten auch aus, als Waßmuth im Lillser Strafraum zu Fall gebracht wurde. Den Strafstoß verwandelte Lukas Eckert so vehement zum 0:1, dass dem die Ecke ahnenden Gundlach keine Abwehrchance blieb (56.). Die Führung gab indessen nicht den Karlsruhern, sondern den Gastgebern Auftrieb. Ein Freistoß aus dem Halbfeld besiegelte dann nur fünf Minuten später den Ausgleich. Mit einem taktischen Bauerntrick erledigte dies Luca Rupertus mit seinem an den zweiten Pfosten gezielten Kopfball zum 1:1 (61.). In der Folge waren die Schwarz-Weißen drauf und dran, das Ergebnis komplett zu drehen. Goalie Becker hielt seine Mannen aber im Spiel. So griff er sich zuerst einen Kopfball von Kyei (62.) und kurz darauf blieb er gegen den Routinier mit einer bravourösen Reaktion im Eins-gegen-Eins Sieger (66.). Und dann drehte er auch noch mit der Fußspitze einen Diagonalschuss von Ivan Bodrozic gerade noch um den Pfosten (71.). Danach waren eher die KSV-ler näher am Siegtreffer. Bei einer schönen Angriffsaktion war Lukas Stingl am Fünfmetereck in Schussposition gekommen, zielte aber am Pfosten vorbei (78.). Kurz darauf senkte sich ein Freistoß von Theo Schlüter aus rund 30 Metern sehenswert auf den FVL-Kasten, doch klärte Gundlach per Faustabwehr (82.). Die letzte Gelegenheit für den Siegtreffer bot sich kurz vor Schluss dann aber auch noch den Gastgebern. Aus der Drehung verfehlte Filip Markovic das gegnerische Gehäuse jedoch um Haaresbreite (89). Für beide Mannschaften heißt es nun am nächsten Spieltag, möglichst dreifach zu punkten. Dabei haben die Stumpf-Jungs im Heimspiel gegen den Tabellennachbarn SV Blankenloch die vermeintlich bessere Ausgangsposition. Der Angstgegner könnte allerdings mit einem mittelhohen Sieg zum KSV aufschließen, was es freilich zu vermeiden gilt (Hans Dieter Brumm, Karlsruher SV).