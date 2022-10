Keine Feierstimmung zum Theresienfest Zum Theresienfest in Hildburghausen wurden die Mannschaften vom Prinzenpaar Therese von Sachsen-Hildburghausen sowie Kronprinz Ludwig I von Bayern und begleitet von Einlaufkindern auf das Spielfeld geführt.

Und sie kamen bereits in den ersten sechs Minuten zu drei Torabschlüssen. Mit dieser Robustheit der Eintracht haben die Gäste gar nicht gerechnet. Die erste Offensivaktion der Ohrataler gab es nach 15 Minuten. Dies waren dann gleich drei Eckbälle am Stück. Und interessant war dabei die Anordnung der FSV-Akteure. Ein Angreifer bewegte sich im 5-Meter-Raum und irritierte den Keeper. Und gleich sechs Mann bildeten im Teilkreis des 16-ners eine Spielertraube, um dann auszuschwärmen und einzulaufen. Auf der Gegenseite brachte der erste Eckball der Gastgeber mehr Gefahr als die drei Ecken der Gäste zuvor. Jens Hirschfeld kam mit dem Kopf am ersten Pfosten an den Ball. Aber das Leder ging am langen Pfosten ins Toraus. Nach genau 30 Minuten hatte erneut Jens Hirschfeld einen Hochkaräter. Er gewann den Zweikampf und steuerte Richtung Gästetor. Aber Keeper Julian Knoll verkürzte geschickt den Winkel und konnte so klären. Kurz vor dem Seitenwechsel gingen die Gäste dann in Führung. Der Angriff wurde gut durchgespielt und Maximilian Rast vollendete zum 0:1. Allerdings wurde hier auch Maximilian Kupfer beim Versuch zu helfen beim Kreuzen mit einem Gegenspieler weggeräumt. Auch bei der Pause kurze Zeit später gab es hierzu noch Redebedarf.

Nach Wiederanpfiff hatte Sandro Eichhorn den Ausgleich auf dem Fuß. Aber Teufelskerl Julian Knoll reagierte wieder überragend. Und im Gegenangriff stellen die Gäste in Überzahl zum 0:2. In der Folgezeit erspielten sich die Gäste genügend Möglichkeiten zur Resultatserhöhung. Vor allem Maximilian Hill und Luiz Schack machten hier mächtig Betrieb und hatten Chancen zu erhöhen. Coach Ortlieb reagierte und wechselte gleich dreifach. Hildburghausen bekam die zweite Luft und plötzlich hatte die Eintracht wieder Zugriff auf das Spiel. Yannik Kuhles wäre fast der Anschlusstreffer gelungen. Seinen tollen Abschluss entschärfte ein starker Keeper. Die Schlussviertelstunde wurde mit drei Möglichkeiten innerhalb kürzester Zeit eingeläutet. Gleich zwei Mal reagierte Knoll vorzüglich, Martin Schleicher setzte das Leder knapp neben den Kasten. Nach einem Freistoß von Tristan Rüffer landete das Leder von Kuhles am Pfosten. Nun kam auch noch Pech hinzu. Sandro Eichhorn setzte das Leder eine ballbreit neben den Pfosten. Hildburghausen versuchte alles und hatte in der Schlussminute noch einmal zwei Eckbälle. In der Nachspielzeit gelang dann noch der Anschlusstreffer. Beim letzten Freistoß nach 94 Minuten warf die Eintracht noch einmal alles nach vorn. Aber zu mehr reichte es dann nicht mehr.

Fazit: Eine gute kämpferische Mannschaftsleistung der Eintracht und viele Tormöglichkeiten reichten gegen den Thüringenliga-Absteiger nicht zu etwas Zählbarem. Ein überragender Gästekeeper Julian Knoll mit der Rückennummer 99 – dies ist sein Geburtsjahr - war der Garant für den Ohrataler Sieg. Die Gäste verteidigen mit diesem Auswärtssieg die Tabellenführung, Hildburghausen fällt auf den neunten Tabellenrang zurück!