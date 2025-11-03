"Keine FB-Freunde mehr": Lustige Liveticker-Sprüche vom Wochenende

Wieder mal ist ein spannendes Fußball-Wochenende zu Ende gegangen. Habt ihr auch eine kuriose oder erwähnenswerte Szene vom Wochenende auf Lager? Gerne per Mail an wuerttemberg@fupa.net senden. Wir freuen uns wie immer über eure Einsendungen, denn dann haben wir alle was zu lachen/schmunzeln.

Mert Tasdelen und Tim Müller werden vermutlich auch keine Facebook-Freunde mehr. Was da an Trash-Talk zwischen den Beiden durchfließt. Herrlich, gehört halt auch mal dazu, solange alles im Rahmen bleibt.

---

In der 77. Minute beim Spiel TSV Obersontheim vs. TSV Rudersberg – Endstand: 3:3 (Mi., 29.10.2025, 19:30 Uhr)

Hier krachts und pfeifts jetzt an allen Ecken. Mit Fußball hat das nicht mehr viel zu tun grad.

Liveticker von Thomas Nast

---

In der 66. Minute beim Spiel SG Bettringen vs. Sportfreunde Lorch – Endstand: 4:1 (02.11.2025, 14:30 Uhr)

Jetzt fehlt nur noch ein Flitzer mit Regenschirm und Lorcher Trikot. Vielleicht lässt sich das Spiel dann wenigstens wegen ästhetischer Grausamkeit unterbrechen.

Liveticker von Hansjürgen Jablonski

