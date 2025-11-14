"Keine Experimente" - Hirsch und der MSV wollen im Pokal überwintern

Bereits zum zweiten Mal treffen der SV Sonsbeck und der MSV Duisburg in dieser Saison aufeinander. Ging es im Sommer noch um ein freundschaftliches Kräftemessen, wird es am Sonntag ernst. Im Viertelfinale um den Niederrheinpokal geht es für die Teams um den Einzug in die nächste Runde. Die Freundschaft zwischen den beiden Trainer Heinrich Losing und Dietmar Hirsch muss dann für 90 Minuten ruhen.

Es ist gut möglich, dass die Anhänger der Zebras in der Überzahl sein werden. Zwischen 1.500 und 2.000 Fans aus Duisburg sollen sich auf den kurzen Weg in den Willy-Lemkens-Sportpark machen, erklärt MSV-Pressesprecher Martin Haltermann in den Vereinsmedien. Gut 200 Karten stehen am Spieltag selbst noch an der Tageskasse zur Verfügung, sodass von einem ausverkauften Pokalspiel auszugehen ist.

Nach dem 2:1-Heimsieg der Zebras am vergangenen Wochenende gegen Waldhof Mannheim ging es für den MSV mit viel guter Laune in die Trainingswoche. Der Aufsteiger verbringt die Länderspielpause als Tabellenführer der 3. Liga und hat auch im Verbandspokal noch alle Trümpfe in der eigenen Hand, zumal der wohl ärgste Rivale, Ligakonkurrent Rot-Weiss Essen, in der 2. Runde bereits die Segel streichen musste. Die Chance auf den Einzug in den DFB-Pokal ist also so groß wie schon lange nicht mehr. Entsprechend seriös geht der MSV die Aufgabe in Sonsbeck an: "Wir werden keine Experimente machen. Für uns ist das ein extrem wichtiges Pflichtspiel. Wir wollen im Halbfinale im März dabei sein, wir wollen im Pokal überwintern. Daher war die Woche bei uns auch so geplant, wie sie es bei einem normalen Meisterschaftsspiel wäre. Wir gehen es hochprofessionell und konzentriert an und wollen eine Runde weiterkommen", betont Duisburgs Übungsleiter.

Vor Ort wird er auf SVS-Coach Heinrich Losing treffen. Ihn kennt Hirsch schon seit vielen Jahren. Der heutige Trainer des SVS war damals Jugendtrainer beim ASV Süchteln, dem Jugendverein von Hirsch und so kamen die beiden ins Gespräch, aus dem sich eine Freundschaft entwickeln sollte. "Er hat eine gute Ansicht, ist sehr fleißig und taktisch richtig gut. Das sieht man auch bei seinen Mannschaft, denn er macht aus wenigen Mitteln immer sehr viel. Mit Sonsbeck ist er aus der Landesliga in die Oberliga aufgestiegen und hält sich dort seit einigen Jahren. Da ziehe ich meinen Hut vor", sagt Hirsch über seinen Trainerkollegen.

Nach starkem Saisonstart und dem beinah geglückten Sprung an die Tabellenspitze in der Oberliga Niederrhein schlug beim SVS das Verletzungspech zu und der Verein rutschte weit ab. Aktuell steht Sonsbeck mit 15 Punkten nur knapp über dem Strich, doch darauf will Hirsch nicht viel geben. Er weiß, zu was die Mannschaft in der Lage ist und er schafft es zudem, von seiner Elf die benötigte Einstellung abzurufen. Nach viel Licht und Schatten in den vergangenen Jahren im Verbandspokal ist unter Hirsch die Ernsthaftigkeit zurückgekehrt. Geht es so weiter, könnte im kommenden Jahr auch wieder eine DFB-Pokal-Partie in Duisburg stattfinden.