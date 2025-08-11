„Keine Energie auf dem Platz“ – SVH unterliegt Geretsried

Irgendwie, sagt Trainerin Sarah Romert, habe sie schon beim Aufwärmen ein ungutes Gefühl beschlichen. Saft- und kraftlos hätten ihre Fußballer des SV Heimstetten vor dem Bayernligaspiel beim TuS Geretsried gewirkt. Die Flanken seien zu ungenau gewesen und die Torschüsse kaum einmal im Netz gelandet.

Dabei ist schon die Ausgangslage nicht ideal für die Gäste. Schließlich müssen sie im Duell zweier noch ungeschlagener Teams gleich auf vier „Startelfspieler“ verzichten, so die Trainerin – neben dem gesperrten Luka Arslan auch die verletzten Severin Müller, David Leitl und Vitus Vochatzer. Die resultierenden Rochaden habe man dem Spiel ihrer Mannschaft angemerkt, berichtet Romert. So gelingt Heimstetten vor allem offensiv im ersten Durchgang kaum etwas, während Geretsried auf der anderen Seite mehrfach gefährlich vors Gehäuse von Moritz Knauf kommt.

Diese Vorahnung bestätigt sich in den folgenden 90 Minuten, an deren Ende eine laut Romert „absolut verdiente“ 1:2-Niederlage beim Aufsteiger steht. „Wir hatten heute wenig Energie auf dem Platz“, moniert die Trainerin. Erst in der letzten Viertelstunde sei ihre Elf aufgewacht und habe sich gegen die drohende Niederlage gestemmt. „Doch insgesamt war das zu wenig“, konstatiert Sarah Romert, die nach drei Remis zum Start die erste Pflichtspielpleite als SVH-Trainerin hinnehmen muss.

Folgerichtig fällt nach 36 Minuten das Führungstor für die Platzherren, das freilich ein Geschenk ihres Teams gewesen sei, ärgert sich die SVH-Trainerin. Sie meint damit einen leichten Ballverlust im Mittelfeld, den Geretsrieds Tyrone Prepeluh einkalt mit dem 0:1 bestraft, zugleich der Pausenstand.

In der Halbzeit versucht Sarah Romert mit eindringlichen Worten ihre Kicker wachzurütteln – doch vergebens. So sehen die 250 Zuschauer weiterhin überlegene Gastgeber, denen zehn Minuten nach Wiederanpfiff ein zweiter Treffer gelingt – erneut mit kräftiger Unterstützung des SVH. So kann Verteidiger Cedric Ildas einen Geretsrieder Abschluss zwar soeben noch vor der Linie klären. Doch bei seinem Befreiungsversuch schießt er Fabian Cavadias an, von dem die Kugel ins eigene Tor fliegt – zum 0:2.

Mit dem Rücken zur Wand wirft Sarah Romert nun in Robin Penski und Emil Titze zwei Kicker aus der eigenen Jugend ins Rennen, und tatsächlich hätten die Youngster „viel frischen Wind reingebracht“, lobt die Trainerin. Robin Penski ist es dann auch, der mit einem Dribbling in den Strafraum, wo er von einem Gegenspieler zu Fall gebracht wird, das Anschlusstor einleitet. Dieses besorgt Co-Spielertrainer Lukas Riglewski, der den fälligen Elfmeter in der 84. Minute versenkt.

Nun keimt noch einmal Hoffnung auf beim SVH, der ja schon gegen Nördlingen durch ein Tor in der Nachspielzeit eine Niederlage abgewendet hat. Doch ein solches Kunststück bleibt Heimstetten diesmal verwehrt. „Anders als gegen Nördlingen hatte ich von außen auch nicht das Gefühl, dass wir das noch reißen“, gesteht Sarah Romert. „Heute hat einfach vieles nicht so funktioniert, wie wir es uns vorgenommen hatten.“