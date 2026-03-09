„Keine Durchsetzungskraft, keine Leidenschaft“ – Baethge nach Pleite

Die Führung hielt allerdings nicht lange. Wenden blieb mit einfachen Mitteln gefährlich und kam bereits in der 28. Minute durch Tobias Machus wieder zum Ausgleich. Auch nach der Pause gelang es Heeseberg nicht, das Spiel an sich zu reißen. Stattdessen nutzten die Gäste ihre Möglichkeiten konsequenter und gingen in der 55. Minute durch Dennis Müller erneut in Führung – ein Treffer, der letztlich den Ausschlag gab.

Trainer Christian Baethge zeigte sich nach der Partie selbstkritisch und deutlich in seiner Analyse: „Da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Wir haben nicht das abgerufen, was wir uns vorgenommen haben.“ Besonders gegen die Spielweise des Gegners fand seine Mannschaft kein Mittel. „Wir haben gegen einen tief stehenden Gegner gespielt, der nur mit langen Bällen agiert hatte. Aber das hat gegen uns gereicht.“

Vor allem im Offensivspiel fehlte es dem FC Heeseberg an Ideen und Entschlossenheit. „Wir hatten keine Durchsetzungskraft, keine Impulse nach vorne und auch keine Leidenschaft an den Tag gelegt“, kritisierte Baethge. Aus seiner Sicht war die Niederlage daher folgerichtig: „So haben wir auch verdient gegen Wenden verloren.“