„Keine Durchsetzungskraft, keine Leidenschaft“ – Baethge nach Pleite

Der FC Heeseberg hat im Heimspiel gegen den FC Wenden eine enttäuschende 2:3-Niederlage hinnehmen müssen. In einer Partie, die früh Fahrt aufnahm und zunächst viele Tore bot, fehlte der Mannschaft von Trainer Christian Baethge am Ende die nötige Durchsetzungskraft, um zumindest einen Punkt zu sichern. Nach einem ausgeglichenen Beginn gingen die Gäste bereits in der 11. Minute durch Julian Peter Brokmann in Führung. Heeseberg reagierte jedoch schnell und zeigte für kurze Zeit seine offensive Qualität: Felix Maushake glich in der 19. Minute aus, ehe Alexander Schrader nur zwei Minuten später per Foulelfmeter die Partie drehte und das 2:1 für die Gastgeber erzielte.
Die Führung hielt allerdings nicht lange. Wenden blieb mit einfachen Mitteln gefährlich und kam bereits in der 28. Minute durch Tobias Machus wieder zum Ausgleich. Auch nach der Pause gelang es Heeseberg nicht, das Spiel an sich zu reißen. Stattdessen nutzten die Gäste ihre Möglichkeiten konsequenter und gingen in der 55. Minute durch Dennis Müller erneut in Führung – ein Treffer, der letztlich den Ausschlag gab.
Trainer Christian Baethge zeigte sich nach der Partie selbstkritisch und deutlich in seiner Analyse: „Da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Wir haben nicht das abgerufen, was wir uns vorgenommen haben.“ Besonders gegen die Spielweise des Gegners fand seine Mannschaft kein Mittel. „Wir haben gegen einen tief stehenden Gegner gespielt, der nur mit langen Bällen agiert hatte. Aber das hat gegen uns gereicht.“
Vor allem im Offensivspiel fehlte es dem FC Heeseberg an Ideen und Entschlossenheit. „Wir hatten keine Durchsetzungskraft, keine Impulse nach vorne und auch keine Leidenschaft an den Tag gelegt“, kritisierte Baethge. Aus seiner Sicht war die Niederlage daher folgerichtig: „So haben wir auch verdient gegen Wenden verloren.“
In der Tabelle der Bezirksliga Braunschweig 2 rutscht der FC Heeseberg nach der Niederlage weiter in die untere Tabellenhälfte ab und steht nun mit 17 Punkten aus 15 Spielen auf Rang 13. Wenden hingegen verbessert sich auf Platz acht. Für Baethge und seine Mannschaft gilt es nun, die Partie schnell aufzuarbeiten und den Fokus nach vorne zu richten. „Ich muss das erst einmal aufarbeiten und dann müssen wir schnellstmöglich in den nächsten Wochen wieder Punkte holen“, so der Trainer.