Keine Chance in Pfaffenhofen - TSV Laichingen kassiert 0:4-Niederlage

Bei nasskalten Bedingungen reisten die Frauen des TSV Laichingen am Sonntagmorgen nach Pfaffenhofen an der Roth, wo die SGM AHP I als Gastgeberinnen warteten. Gleich zu Beginn sorgte der TSV für ein erstes Ausrufezeichen: Nach wenigen Minuten setzte eine Laichinger Spielerin einen satten Fernschuss unter die Latte – doch die Torhüterin der SGM parierte glänzend und verhinderte die frühe Führung. Dieser Moment schien die Gastgeberinnen wachzurütteln. AHP übernahm zunehmend die Kontrolle und drängte die Laichingerinnen tief in die eigene Hälfte. In der 15. Minute fiel das 1:0, und nur zehn Minuten später erhöhte die pfeilschnelle Nummer 10 der SGM auf 2:0. Der TSV fand kaum Mittel gegen die offensivstarken Gegnerinnen und konnte sich nur selten befreien. Dank mehrerer starker Paraden ihrer Torhüterin blieb Laichingen vorerst im Spiel. Kurz vor der Halbzeit war jedoch auch sie machtlos, als die SGM auf 3:0 stellte.

Nach der Pause stellten die Laichinger Trainer taktisch um, wodurch die Defensive stabiler stand und die Gastgeberinnen deutlich weniger Raum bekamen. AHP kam nun nur noch selten gefährlich vors Tor, meist durch Fernschüsse, die entweder über das Tor gingen oder von der stark reagierenden Laichinger Torhüterin entschärft wurden. Die Partie plätscherte in der zweiten Halbzeit vor sich hin – der Sieg der SGM war zu diesem Zeitpunkt kaum noch in Gefahr. Dennoch zeigte der TSV Laichingen nach der Pause eine geschlossene Abwehrleistung und bewies Moral. Kurz vor dem Schlusspfiff nutzten die Gastgeberinnen jedoch einen individuellen Fehler im Laichinger Aufbauspiel eiskalt aus und setzten in der 87. Minute mit dem 4:0 den Schlusspunkt.