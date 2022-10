KEINE CHANCE GEGEN VARENRODE

Für Thuine verlief das Spiel in Varenrode, wie leider schon so oft in den vergangenen Jahren, nicht so wie man sich es vorgenommen hatte. Aufgrund der anschließenden Kirmes des Gegners verschob man das Spiel von Sonntag 15 Uhr, auf Samstag Abend 17 Uhr. Varenrode begann direkt sehr dominant und zwang Thuine schon zu Anfang der Partie zu einigen Klärungsversuchen die oftmals zu Ecken führten. Thuine konnte dennoch bis zur 37. Spielminute dagegen halten. Daraufhin gelang Varenrode das 1:0, was sie in den nächsten Minuten in einen Torrausch versetzte. Das 2:0 fiel noch durch einen Ping-Pong Ball im Sechzehner sehr kurios, doch das 3:0 und anschließende 4:0 waren regelrechte Geschenke der Thuiner. So musste man bereites mit diesem eindeutigen Zwischenergebnis in die Pause gehen.