Keine Chance gegen Nguelefack – Dorfen verliert zu zehnt mit 0:3

Dorfen – Der FC Aschheim war für die Fußballer des TSV Dorfen eine Nummer zu groß. Gegen die Münchner Vorstädter mussten die Hausherren eine klare 0:3 (0:0)-Niederlage hinnehmen, die auch verdient war. Didier Nguelefack war daran mit seinem lupenreinen Hattrick in der zweiten Spielhälfte maßgeblich beteiligt. Zudem sah der Dorfener Yavuz Tenha schon früh (34.) wegen einer Notbremse die rote Karte.

Schon von Anfang an wussten die Gäste zu überzeugen. Maximilian Grichtmaier konnte überragend gegen den heranstürmenden Torjäger Antonio Saponaro klären, nachdem seine Abwehrreihe nicht aufgepasst hatte (4.). So ging es auch weiter. Der quirlige Nguelefack traf aus spitzem Winkel das Gehäuse nicht (18.). Dann flankte Spielertrainer Gerhard Thalmaier nach einem schönen Spielzug in die Mitte. Alois Eberle kam Sekunden zu spät, Goalie Pascal Jakob konnte vor ihm gerade noch klären. (29.).

Dann der Schockmoment für die Isenstädter und die spielentscheidende Szene: Ex-Bayer Diego Contento war den Dorfener Abwehrspielern wieder entwischt. Der erst neun Minuten vorher eingewechselte Tenha (für Felix Blaha) konnte den Stürmer nur noch per Notbremse stoppen. Klarer Fall: Platzverweis. Einige Zuschauer wollten vorher eine Abseitsstellung von Contento gesehen haben. Beim fälligen Freistoß traf Bajrakari Blendart nur das Quergestänge (34.).

Nach dem Wiederanpfiff beherrschten die Gäste endgültig das Geschehen. Vor allem der bullige, aber sehr bewegliche Nguelefack stellte die Dorfener immer wieder vor arge Probleme. Er war einfach nicht in den Griff zu kriegen. Man merkte dem TSV auch sichtlich an, dass sie einen Mann weniger auf dem Feld hatten.

Keine Chance gegen den Mann des Tages

Mit einem Doppelschlag leitete Nguelefack die Dorfener Niederlage ein. Das 1:0 machte er in der 54. Minute. Fünf Minuten später hieß es 2:0: Ein weiter Pass auf Nguelefack, der ging auf und davon und verwandelte mit einem Flachschuss zum zweiten Mal.

Auch in der Folge kontrollierten die Aschheimer die Partie und ließen die Dorfener nur noch einmal zur Geltung kommen, aber Florian Brenninger traf aus spitzem Winkel nur das Außennetz (84.). Den Schlusspunkt setzte wieder Nguelefack. Nach einer schönen Einzelleistung netzte er aus sieben Metern unhaltbar für Grichtmaier ein und machte seinen lupenreinen Hattrick perfekt (87.). Der Sieg der Gäste ging auch in dieser Höhe in Ordnung, denn die TSVler fanden nie richtig zu ihrem Spiel.