Keine Chance gegen den Tabellenführer

Am Sonntag empfingen wir den ungeschlagenen Tabellenführer von Grün Weiß Annahütte auf dem heimischen Michael-Bautz-Platz. Nach dem Sieg in der Vorwoche wollten wir durch eine gute Leistung überzeugen.

Bereits nach 8 Minuten hatten sich alle unsere Vorhaben erledigt. Das 0:2 nach einer offensiven Anfangsphase der Gäste sollte schnell die Weichen für eine Heimniederlage stellen. Kapitän Marcel Balke (20.) konnte zwar kurzzeitig nach guter Vorarbeit von Markus Pakolat verkürzen aber weitere Tore in Minute 34 und 47 sorgten für den Halbzeitstand von 1:4. Im 2. Durchgang bat sich den Zuschauern dasselbe Bild. Auch wenn wir uns ein wenig besser auf die Offensive der Gäste einstellten, so war es dem aufmerksamen Schlussmann Dennis Schulz zu verdanken dass die Niederlage nicht noch deutlicher ausfiel. Beim 1:5 (78.) und beim 1:6 (80.) war auch er machtlos. So endet das Spiel mit einem für beide Seiten verdienten Ergebnis. Leider verstanden wir es insbesondere in der Anfangsphase des Spiels nicht konzentriert zu verteidigen.