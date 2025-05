Keine Chance gegen Aufstiegskandidaten

Von Beginn an zeigten die Gäste ihre Aufstiegsambitionen und machten mächtig Druck. So war der SV Maierhöfen in der ersten Halbzeit vor allem mit verteidigen beschäftigt und sehr zurückhaltend in den eigenen Aktionen. Folglich war das erste Gegentor von Greta Schramm aus leicht abseitsverdächtiger Position nur eine Frage der Zeit (15. Min). Nur kurze Zeit später erhöhte Madlen Kranz mit einem schönen Fernschuss auf 0:2 (20. Min.).