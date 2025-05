Der MSV Dusiburg feiert die Meisterschaft in der Regionalliga West. – Foto: Marcel Eichholz

Keine Chance für Wuppertal: MSV Duisburg siegt im letzten Heimspiel Regionalliga West: Der MSV Duisburg schlägt auch den Wuppertaler SV und feiert mit seinen Anhängern die Meisterschaft. Verlinkte Inhalte Regionalliga West MSV Duisburg Wuppertaler SV

Die Meisterschaft in der Regionalliga West ist bereits entschieden, der MSV Duisburg kehrt nach einem Jahr Abwesenheit in die 3. Liga zurück. Die Meisterfeier im eigenen Stadion gegen den Wuppertaler SV wollten sich dann auch 24.436 Fans nicht entgehen lassen. Auf dem Rasen brauchte es aber eine Weile, ehe wirklich Schwung aufkam. Duisburg agierte überlegen, konnte aber nicht die entscheidenden Chancen nutzen, nach dem Seitenwechsel lief es für die Zebras dann aber besser und am Ende gab es den verdienten Heimsieg.

Auf dem Platz war der Meistermannschaft aus Duisburg von den Feierlichkeiten der vergangenen Tage nichts anzumerken. Konzentriert und mit Drang nach vorn begann die Hirsch-Elf, konnte sich im ersten Durchgang aber nur wenige Großchanen herausspielen, die dann zum Teil leichtfertig vergeben wurden. Die beste Gelegenheit verpasste Thilo Töpken nach 28 Minuten. Nachdem zuvor Simon Symalla einen perfekten Diagonalpass auf Patrick Sussek spielte und der das Spielgerät direkt in den Strafraum weiterleitete, verpasste der Duisburger Angreifer aus zentraler Position. Zuvor setzte Symalla ein erstes Ausrufezeichen, traf aber nur das Außennetz (5.). Jakob Bookjans konnte sich kurz darauf erfolgreich im Strafraum der Wuppertaler durchsetzen, aus spitzem Winkel scheiterte er jedoch am guten Schlussmann Ngemba Luyambula (13.). Kurz vor der Pause leitete Symalla einen weiteren verheißungsvollen Angriff ein. Über Umwege bekam er im Strafraum den Ball zurück, konnte aus kurzer Distanz den Keeper aber nicht überwinden (40.). Unmittelbar vor dem Pausenpfiff wurde eine Flanke von Can Coskun zum Torschuss, nur knapp verfehlte der Flügelflitzer den Führungstreffer, sodass es torlos in die Pause ging.