Keine Chance für Schwinge und Großenwörden

Mit dem letzten Aufgebot musste der Schwinger SC II im Freitagabendspiel zum Tabellenführer Hedendorf/Neukloster IV. Gerade noch knapp unter zweistellig fuhren sie wieder nach Hause. Noch schlimmer erwischte es das Schlusslicht aus Großenwörden. Auch dem TSV standen gerade noch 13 Akteure zur Verfügung. Wo sind die ganzen Spieler geblieben? In der letzten Saison hatten die Großenwördener noch drei Mannschaften. Schließlich gab es beim Zweiten, SV Agathenburg/Dollern II, eine 2:11-Klatsche. Die Mannschaft von Spielertrainer Lars von der Lieth marschiert immer mehr Richtung 100 Gegentore. Kann der letzte Platz im Landkreis noch abgegeben werden? Wie bereits erwähnt hielt der TuS Eiche Bargstedt II das Ergebnis bei der SG Lühe III noch einigermaßen im Rahmen.

Freiburger Derbysieg

Der Deinster SV III spielt weiter eine gute 1. Saison nach der Neugründung. Den TuS Jork II konnte man mit einem 2:0-Erfolg im direkten Duell in der Tabelle überflügeln. Dass die SG Freiburg/Oederquart II chronisch unterbesetzt ist, haben die vergangenen Wochen gezeigt. Dreimal in dieser Saison nicht angetreten! Für das Kehdinger Derby in Dornbusch standen aber genügend Akteure zur Verfügung und so stand dem Saisonhighlight nichts im Wege. Die SG gewann durch einen späten Treffer von Fabian Engelhardt mit 2:1.